Congreso y empresa privada analizan medidas para frenar alza de combustibles

TEGUCIGALPA

La reunión fue desarrollada por la Comisión de Minería e Hidrocarburos, presidida por el diputado Erick Alvarado, quien lideró el encuentro con distintos actores de la empresa privada vinculados al rubro de los carburantes.

La Congreso Nacional y representantes del sector privado iniciaron un proceso de diálogo para analizar medidas orientadas a estabilizar los precios de los combustibles en el país, en medio de la volatilidad del mercado internacional.

En la mesa de trabajo participaron representantes de la Asociación Hondureña de Empresarios de Productos Derivados del Petróleo (Ahdep), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), quienes expusieron propuestas para mitigar el impacto de los constantes incrementos.

Uno de los principales planteamientos fue la creación de un fondo de aproximadamente 600 millones de lempiras, que se activaría cuando los precios internacionales del petróleo se mantengan bajos, con el objetivo de subsidiar futuras alzas y reducir el impacto en la población.

El diputado Alvarado explicó que Honduras depende en gran medida de la importación de combustibles, por lo que factores externos, como conflictos geopolíticos, inciden directamente en los costos a nivel nacional.

Asimismo, destacó que el país mantiene actualmente algunos de los precios más bajos de la región, solo por detrás de Panamá y El Salvador, lo que ha sido posible gracias a medidas de contención impulsadas por el Gobierno.

En ese sentido, recordó que el Ejecutivo ha estado subsidiando hasta el 50% de los incrementos en las últimas semanas, como parte de los esfuerzos para proteger la economía de los consumidores.

Alvarado subrayó que el objetivo de estas reuniones es definir acciones concretas desde el Legislativo, en conjunto con la empresa privada, para garantizar el abastecimiento y lograr precios más accesibles para la población.

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de aplicar ajustes graduales en los precios de los combustibles, mediante revisiones semanales que eviten aumentos bruscos que afecten a los distintos sectores productivos.

Por su parte, el representante de Ahdep, Jesús Ramón Yacamán Ali, valoró positivamente el acercamiento con el Congreso Nacional, destacando que existe un compromiso claro por parte de los legisladores para buscar soluciones que contribuyan a la estabilidad del mercado de los carburantes.