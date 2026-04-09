“Vamos a crear una unidad de ayudas sociales en el Congreso”, anuncia Tomás Zambrano

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, informó que este martes presentarán una reforma orientada a eliminar el fondo social departamental, un mecanismo que ha sido utilizado por más de 40 años.

Zambrano explicó que la iniciativa forma parte de una reforma constitucional a la Ley Orgánica del Congreso, en la que se incluyen varios cambios, entre ellos la supresión de este fondo. “Hoy lo vamos a derogar, ya tenemos la propuesta y yo la presenté”, afirmó.

El titular del Legislativo detalló que, aunque se eliminará el manejo directo de recursos, el rol del diputado como gestor social se mantendrá. Señaló que los parlamentarios continúan recibiendo solicitudes de apoyo de escuelas, patronatos, alcaldías e iglesias en sus comunidades.

En ese sentido, indicó que el nuevo modelo busca garantizar orden, transparencia y rendición de cuentas. Las ayudas serán entregadas directamente a las instituciones o personas beneficiadas, sin intermediación en el manejo de dinero por parte de los diputados.

Finalmente, anunció la creación de una unidad de ayudas sociales dentro del Congreso, así como la aprobación de una resolución de junta directiva que regulará y transparentará la entrega de estos apoyos a nivel nacional.