El desgarrador mensaje de Rely Maradiaga tras la muerte del periodista Julio César Núñez

La muerte del reconocido periodista deportivo hondureño Julio César Núñez ha provocado una profunda ola de tristeza en el país.
Especialmente entre quienes compartieron años de trabajo, aprendizajes y experiencias junto a una de las voces más emblemáticas de la televisión nacional.
Entre los mensajes que más han conmovido en las últimas horas destaca el de Rely Maradiaga, quien dedicó unas emotivas palabras a quien consideró un maestro y guía dentro del periodismo deportivo.
“Hasta el final de mis días te voy a agradecer, Maestro”, escribió Rely Maradiaga en sus redes sociales, acompañando su mensaje con fotografías y recuerdos junto al inolvidable comunicador.
Sus palabras reflejan el enorme cariño, admiración y respeto que construyó hacia Julio César Núñez durante los años que compartieron en Televicentro, donde ambos coincidieron en distintas coberturas y espacios deportivos.
El mensaje rápidamente generó cientos de reacciones de colegas, seguidores y televidentes, quienes también recordaron el legado del periodista, famoso por su pasión frente a las cámaras, su profesionalismo y su icónica frase “¡Aguanta corazón!”, la cual quedó grabada para siempre en la memoria de generaciones de hondureños amantes del deporte.
Maradiaga dejó ver el profundo vacío que deja la partida de Núñez, reconociendo no solo al periodista, sino también al ser humano que siempre estuvo dispuesto a aconsejar, enseñar y motivar a quienes iniciaban en los medios de comunicación.
Para muchos, Julio César fue más que un narrador deportivo; fue un referente de perseverancia, entrega y amor por la profesión.
La partida de Don Julio continúa generando múltiples muestras de afecto en Honduras, donde colegas, figuras públicas y aficionados al fútbol siguen despidiéndolo con nostalgia y gratitud por tantos años de emociones y momentos inolvidables frente a la pantalla.
Su icónica frase "¡Aguanta corazón!" seguirá vivendo en la mente de los hondureños amantes del deporte.