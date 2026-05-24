El desgarrador mensaje de Rely Maradiaga tras la muerte del periodista Julio César Núñez

El mensaje rápidamente generó cientos de reacciones de colegas, seguidores y televidentes, quienes también recordaron el legado del periodista, famoso por su pasión frente a las cámaras, su profesionalismo y su icónica frase “¡Aguanta corazón!”, la cual quedó grabada para siempre en la memoria de generaciones de hondureños amantes del deporte.