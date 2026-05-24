“No resistió": Nasralla se quiebra al hablar de la muerte de Julio César Núñez

Nasralla se mostró visiblemente afectado y al borde de las lágrimas al referirse al fallecimiento de su amigo y compañero de trabajo, el periodista deportivo Julio César Núñez, durante la transmisión del programa Cinco Deportivo.
Nasralla abrió el espacio informativo con evidente tristeza, describiendo el impacto que le causó la noticia.
“Esto nos ha caído como un balde de agua fría, una información que no esperábamos. Buenos días. Iniciamos nuestro programa de hoy con mucha tristeza, contándoles a los que no lo saben que ha fallecido nuestro compañero en la radio y en la televisión, Julio César Núñez”, expresó al inicio de su intervención.
El comunicador recordó que el periodista había enfrentado recientemente un problema de salud que no logró superar.
“Les habíamos informado que el pasado 1 de mayo él sufrió un derrame y no resistió en su recuperación, por lo que lamentablemente ha fallecido”, añadió.
Entre recuerdos y anécdotas compartidas, Nasralla destacó el ambiente de sorpresa que generó la noticia entre sus colegas: “Estaba recién platicando con algunos colegas de la radio y de la televisión sobre Julio y muchas anécdotas. Esto nos ha caído como un balde de agua fría, una información que no esperábamos”, reiteró.
También expresó la esperanza que mantenían sobre su recuperación y su regreso a las transmisiones deportivas: “Todo lo contrario, abrigábamos la esperanza de que Julio César nos acompañara en las transmisiones del campeonato mundial, que se pudiera recuperar. Pero Dios es el que decide el tiempo que nos quedamos en este mundo y estamos consternados, porque este hombre siempre traía alegría”, dijo.
“Nos tocó compartir con él muchos años. Yo creo que por lo menos 20 años en la animación de la Teletón, ese evento de amor que se realiza todos los años en diciembre. Fue muy grato estar a su lado y vivir los momentos de alegría cuando alcanzábamos la meta en la Teletón”, expresó.
Finalmente, envió un mensaje de condolencia a la familia del comunicador y reflexionó sobre la vida y la fe.
“Así que nuestra condolencia para su familia en Uruguay y para su esposa hondureña por esta pérdida. Pero Dios sabe por qué nos tiene en este mundo y cuándo nos lleva”, manifestó.