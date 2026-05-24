“No resistió": Nasralla se quiebra al hablar de la muerte de Julio César Núñez

También expresó la esperanza que mantenían sobre su recuperación y su regreso a las transmisiones deportivas: “Todo lo contrario, abrigábamos la esperanza de que Julio César nos acompañara en las transmisiones del campeonato mundial, que se pudiera recuperar. Pero Dios es el que decide el tiempo que nos quedamos en este mundo y estamos consternados, porque este hombre siempre traía alegría”, dijo.