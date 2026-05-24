Matan a tatuador tras discusión en la colonia El Roble de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un hombre identificado como Franklyn Morales fue asesinado la mañana de este domingo en la colonia El Roble de San Pedro Sula, presuntamente tras una discusión ocurrida mientras compartía bebidas alcohólicas con varias personas del sector. El cuerpo de Morales quedó tendido afuera de una pulpería de la zona, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre el hecho violento.

Según información preliminar, Franklyn Morales había vivido anteriormente en la colonia El Roble, pero actualmente residía en Choloma. Este fin de semana se desplazó hasta San Pedro Sula para visitar a varios amigos. La víctima era conocida por dedicarse profesionalmente al arte del tatuaje y, de acuerdo con familiares y conocidos, deja tres hijos.

Se había reecontrado con viejos amigos