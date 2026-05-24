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Matan a tatuador tras discusión en la colonia El Roble de San Pedro Sula

Franklyn Morales vivía en Choloma, pero este fin de semana se desplazó hasta San Pedro Sula para visitar a varios amigos

Matan a tatuador tras discusión en la colonia El Roble de San Pedro Sula
San Pedro Sula, Honduras

Un hombre identificado como Franklyn Morales fue asesinado la mañana de este domingo en la colonia El Roble de San Pedro Sula, presuntamente tras una discusión ocurrida mientras compartía bebidas alcohólicas con varias personas del sector.

El cuerpo de Morales quedó tendido afuera de una pulpería de la zona, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre el hecho violento.

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Según información preliminar, Franklyn Morales había vivido anteriormente en la colonia El Roble, pero actualmente residía en Choloma. Este fin de semana se desplazó hasta San Pedro Sula para visitar a varios amigos.

La víctima era conocida por dedicarse profesionalmente al arte del tatuaje y, de acuerdo con familiares y conocidos, deja tres hijos.

Se había reecontrado con viejos amigos

Una amiga de Morales relató que horas antes lo había reencontrado en el sector de Río de Piedras.

“Lo reencontré y lo saludé en el sector de Río de Piedras. Yo le hablaba de Dios, pero él se hacía el sordo. Él era una buena persona, tenía un buen corazón”, expresó conmovida.

A la escena del crimen también llegó la madre de la víctima, quien tuvo que reconocer el cuerpo en medio de escenas de dolor.

Agentes policiales realizaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y determinar quiénes participaron en el asesinato de Franklyn Morales.

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Redacción La Prensa
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