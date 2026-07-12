Lista de los heridos en accidente de bus de La Paz-Tegucigalpa en El Durazno

Tegucigalpa, Honduras

Entre los lesionados trasladados al Hospital Escuela figuran Henry Roberto Torres, de 54 años, quien conducía la unidad de transporte, y Juan Carlos Gámez, cobrador del autobús. De acuerdo con el reporte médico preliminar, ambos ingresaron con diagnóstico de trauma craneoencefálico moderado.

Las autoridades identificaron a varios de los heridos que dejó el accidente de un bus de la ruta La Paz-Tegucigalpa, ocurrido la tarde del domingo en la carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno, al norte de la capital.

El centro asistencial también reportó el ingreso de Sonia Vilma Bejarano, de 61 años. No obstante, la paciente no fue incluida inicialmente por el Hospital Escuela dentro del listado oficial de personas afectadas en este accidente.

Otra parte de los heridos fue atendida por personal de emergencia y posteriormente trasladada al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde recibieron atención médica.

Entre los pacientes remitidos al IHSS se encuentran Alexander Oseguera, Estefany Hernández, Kimberly Hernández, Joseph Hernández y Thiago Hernández, según la información proporcionada por las autoridades.

De manera preliminar se conoció que la mayoría de las personas trasladadas al Seguro Social son menores de edad y pertenecen a una misma familia que viajaba en el autobús al momento del accidente.

El percance ocurrió cuando la unidad de transporte, que cubría la ruta entre Tegucigalpa y el departamento de La Paz, perdió el control, se volcó, cruzó la mediana y terminó invadiendo el carril contrario de la carretera CA-5.

Durante el accidente también resultó involucrado un vehículo turismo, marca Honda Civic, color negro, el cual sufrió daños tras impactar con el autobús.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y otros cuerpos de socorro atendieron la emergencia, auxiliaron a los pasajeros y coordinaron el traslado de los lesionados a distintos centros asistenciales.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte mantienen abiertas las investigaciones para establecer qué provocó el volcamiento del autobús y determinar las responsabilidades correspondientes.