Accidente de bus deja siete heridos en la CA-5 a la altura de El Durazno

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con los reportes preliminares, en el accidente también estuvo involucrado un vehículo tipo turismo de color negro, el cual colisionó con la unidad de transporte luego de que esta perdiera el control y terminara volcada sobre la vía.

Al menos siete personas resultaron lesionadas la tarde de este domingo tras un volcamiento de un bus de transporte de pasajeros en la carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno, en la salida hacia el norte de Tegucigalpa.

El bus quedó atravesado en los carriles con dirección a la capital, provocando una fuerte congestión vehicular mientras equipos de emergencia y ciudadanos atendían la situación.

Testigos relataron que varios conductores que transitaban por el sector detuvieron su marcha para auxiliar a los pasajeros atrapados en el interior del vehículo. A través de las ventanas de la unidad, varias personas lograron salir por sus propios medios, entre ellas algunos menores de edad.

Minutos después del percance, elementos del Cuerpo de Bomberos, personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y otros cuerpos de socorro llegaron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a los heridos y coordinar su traslado a centros asistenciales.

Hasta el momento no se reporta víctimas mortales.

Las causas del accidente aún no han sido establecidas por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), que iniciaron las investigaciones para determinar qué originó el volcamiento de la unidad.

Al momento del incidente se registraban lluvias en la zona, por lo que el pavimento permanecía húmedo, una condición que pudo influir en la emergencia, aunque este extremo deberá ser confirmado por los peritos de tránsito.