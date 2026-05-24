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Matan a balazos a joven dentro de una vivienda en Santa Elena, Trujillo

Las autoridades ya investigan las circunstancias del hecho violento

Matan a balazos a joven dentro de una vivienda en Santa Elena, Trujillo

Hasta el momento, no se ha brindado la identidad del fallecido ni detalles sobre cómo ocurrió el crimen.
Santa Elena, Trujillo.

Un joven perdió la vida de manera violenta en las últimas horas en la comunidad de Santa Elena, jurisdicción de Trujillo, en un nuevo hecho que ha causado consternación en el departamento de Colón.

De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, el hecho ocurrió dentro de una vivienda ubicada en el sector de Santa Elena y no en una cantina del municipio de Bonito Oriental, como trascendió inicialmente.

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Hasta el momento, no se ha brindado la identidad del fallecido ni detalles sobre cómo ocurrió el crimen. La escena fue atendida por las autoridades correspondientes, quienes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

Este nuevo hecho violento vuelve a generar preocupación entre los habitantes de la zona, mientras las autoridades continúan recabando información sobre lo sucedido.

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Redacción La Prensa
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