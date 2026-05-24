Matan a balazos a joven dentro de una vivienda en Santa Elena, Trujillo

Santa Elena, Trujillo.

Un joven perdió la vida de manera violenta en las últimas horas en la comunidad de Santa Elena, jurisdicción de Trujillo, en un nuevo hecho que ha causado consternación en el departamento de Colón.

De acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, el hecho ocurrió dentro de una vivienda ubicada en el sector de Santa Elena y no en una cantina del municipio de Bonito Oriental, como trascendió inicialmente.