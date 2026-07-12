Fundación de Bad Bunny fomenta arte, música y deporte entre los jóvenes de Puerto Rico

San Juan.

El artista puertorriqueño Bad Bunny y la Fundación Good Bunny anunciaron el inicio del campamento educativo y cultural ‘Un Verano Contigo’ de 2026 para promover arte, música, moda, salud mental y deporte entre 270 jóvenes puertorriqueños en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, con la participación de artistas como RaiNao e iLe. "Yo siempre he pensado que en Puerto Rico hay un talento increíble. Hay jóvenes con ideas, creatividad y ganas de echar hacia adelante en todas partes de la isla. Muchas veces lo que hace falta es tener acceso a experiencias, herramientas y personas que los inspiren a seguir creciendo", enfatizó en un comunicado José ‘Che Juan’ Torres, director de la Fundación Good Bunny. Esta edición 2026 tiene el objetivo de fortalecer la conexión entre participantes y profesionales en activo de distintas disciplinas, acercándolos a experiencias reales de formación, colaboración y exploración vocacional. "Poder aportar a que más jóvenes descubran su potencial, desarrollen confianza en ellos mismos y vean nuevas posibilidades para su futuro es algo que para nosotros tiene muchísimo valor", añadió Torres.

El Programa de Música ofrece formación por niveles, desde composición e instrumentación básica hasta producción musical digital y desarrollo de catálogo propio, con mentorías de artistas como RaiNao, Andrea Cruz, Wiso Rivera y la cantante y compositora iLe, que participará en un conversatorio sobre procesos creativos y trayectoria artística. Por otro lado, el Programa de Arte ofrecerá más de 20 talleres especializados en distintas prácticas artísticas y procesos de profesionalización. En la programación de Moda, los asistentes desarrollarán proyectos enfocados en creatividad, conceptualización y construcción de identidad visual junto al equipo docente liderado por la diseñadora Nasheli Juliana Ortiz. La programación incluye además talleres de identidad de marca en colaboración con Maybelline y Calvin Klein, centrados en diseño y pensamiento creativo. El Programa de Deporte fortalece su enfoque en el desarrollo integral mediante experiencias que combinan disciplina, rendimiento y bienestar físico y mental, con clínicas de pádel y encuentros con atletas y profesionales invitados.