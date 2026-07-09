Muere Ella Laboriel, hermana de Johnny Laboriel y prionera del rock mexicano

Se confirmó la muerte de la actriz Ella Laboriel, una de las primeras voces femeninas del ‘Rock and Roll’ en México y hermana del icónico Johnny Laboriel. La familia confirmó la muerte y personalidades del espectáculo ya externaron sus condolencias.
La información sobre la muerte de Ella Laboriel trascendió a partir de esta mañana en redes sociales. Pero, horas más tarde, instituciones como la Asociación Nacional de Actores y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México compartieron la esquela, confirmando la noticia y lamentando la pérdida.
Aunque la familia Laboriel hasta el momento no ha emitido un comunicado oficial, se reporta que la actriz presuntamente murió por complicaciones respiratorias; a causa del enfisema pulmonar y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica que le fueron diagnosticados en el 2001.
Esperanza Laboriel López, mejor conocida como Ella o Ela Laboriel nació en la Ciudad de México en 1949 y fue integrante de una de las familias más reconocidas en el espectáculo mexicano.
El apellido Laboriel es universalmetne conocido en el mundo artístico. Sin duda, el más recordado entre el público mexicano es Johnny. Sin embargo, sus integrantes han obtenido logros importantes en la industria.