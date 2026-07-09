Muere Ella Laboriel, hermana de Johnny Laboriel y prionera del rock mexicano

México.

Se confirmó la muerte de la actriz Ella Laboriel, una de las primeras voces femeninas del ‘Rock and Roll’ en México y hermana del icónico Johnny Laboriel. La familia confirmó la muerte y personalidades del espectáculo ya externaron sus condolencias.

La información sobre la muerte de Ella Laboriel trascendió a partir de esta mañana en redes sociales. Pero, horas más tarde, instituciones como la Asociación Nacional de Actores y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México compartieron la esquela, confirmando la noticia y lamentando la pérdida.