Pedro Sola se disculpa tras decir que le daban ganas de "envenenar" perritos

México.

El conductor de TV Azteca, Pedro Sola, estuvo en el ojo del huracán durante los últimos días, luego de realizar un polémico comentario en el programa de Ventaneando, asegurando que no tolera a los perros en restaurantes y centros comerciales. Aunque al principio parecía una simple opinión, la polémica llegó cuando Sola señaló que deseaba darles comida envenenada o dispararles si los paseaban en carriola, lo que provocó una ola de críticas hacia él, llegando incluso a pedir que fuera despedido de la televisora.

Este miércoles 8 de julio, Pedrito Sola aprovechó el espacio del programa para ofrecer una disculpa pública por sus comentarios, reconociendo su error y que los tiempos han cambiado, ya que las mascotas ocupan un lugar importante en las familias. Pedrito Sola se dirigió a la audiencia y ofreció una disculpa por lo que dijo, reconociendo que “cometió un error” por el comentario que hizo “sin pensar” sobre las mascotas, un tema que reconoció como sensible por el lugar que ocupan en las familias. El conductor señal que su comentario reflejó una falta de empatía y prometió informarse para no repetir una situación similar. “Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares”, dijo. También reconoció un cambio cultural alrededor de los animales de compañía. “Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias”, explicó.