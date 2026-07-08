Llueven críticas a Pedro Sola tras decir que le gustaría envenenar perros

México.

Lo anterior lo llevó a decir que le dan ganas de aventar un trozo de “carne envenenada” para estas mascotas, además de “darle un balazo” a los dueños de perritos que los llevan a dichos espacios públicos a bordo de carriolas. Aunque los comentarios fueron señalados por Mónica Castañeda, el resto de los presentes, o sea, Pati Chapoy y Ricardo Manjarrez se rieron de lo pronunciado.

Pedro Sola se encuentra en el ojo del huracán tras las palabras pronunciadas el pasado lunes durante el programa ‘Ventaneando’ , transmisión en la que tras contar un conflicto con la trabajadora de un negocio comenzó a despotricar contra varias situaciones que no le gustan, por ejemplo, el ver perros en tiendas, restaurantes y otros espacios públicos.

Bastaron horas para que los polémicos comentarios se volvieran virales en redes sociales, donde la polémica pronto creció con usuarios y activistas animales que no solo lamentaron la postura de Pedro Sola, sino que también pidieron sanciones en su contra por utilizar un programa de televisión abierta para presuntamente incitar al odio y normalizar la violencia en contra de los animales.

“Mónica Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el super, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada” y “las que llevan tres (perros) en una carriola, dan ganas de darles un balazo a los dueños”, fueron los comentarios del conductor.



Ante ello, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar por parte de animalistas que enviaron mensajes claros y contundentes en contra del también economista para recordarle que la violencia nunca será una forma de divertir a la audiencia; además, otros exhibieron casos de perritos que fueron rescatados de las calles o que murieron a causa de pensamientos como los de él.

