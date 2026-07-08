Francia hizo petición tras polémico caso Balogun: FIFA le da contundente respuesta

Estados Unidos.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá sigue dando de que hablar. La FIFA ha dado nuevas noticias este miércoles y ha informado a Francia una contundente respuesta luego de su petición para retirarle una tarjeta a su jugador Michael Olise. La entidad comunicó a la Federación Francesa de Fútbol que ha rechazado su recurso por la tarjeta amarilla a Michael Olise en el duelo de los octavos de final del Mundial 2026 ante Paraguay. Con esto, el jugador del Bayern Múnich jugará con riesgo de sanción si ve otra amonestación, en el duelo de los cuartos de este jueves ante Marruecos.“

"No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, confirmó Didier Deschamps, su seleccionador, en la rueda de prensa de este miércoles en Boston. Michael Olise fue amonestado el pasado sábado en el duelo por los octavos de final ante Paraguay. El jugador francés se encaró con Galarza y tras verlo sobre el terreno de juego, vio la tarjeta amarilla.