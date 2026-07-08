La rotunda decisión de FIFA con el árbitro del Argentina vs Egipto denunciado por amaño

La FIFA tomará una medida contundente con el árbitro francés François Letexier, según L'Équipe, después de toda la polémica que surgió en el partido Argentina vs Egipto de los octavos de final del Mundial 2026.
El escándalo estalló en la Copa del Mundo 2026 tras el polémico arbitraje de François Letexier, quien está siendo señalado por sus decisiones en el duelo entre argentinos y egipcios, denunciado por amaño.
Tras la clasificación de Argentina a último minuto para los cuartos de final contra Egipto (3-2), François Letexier y sus asistentes provocaron la ira de los Faraones, quienes denunciaron graves errores que llevaron a su eliminación del Mundial 2026.
La molestia es tan grande en Egipto que exigieron formalmente la exclusión inmediata de todo el cuerpo arbitral francés liderado por el central François Letexier, pidiendo que ni él ni sus asistentes (tanto en la línea como en el VAR) vuelvan a dirigir en lo que resta de la Copa del Mundo.
La Federación Egipcia de Fútbol, presidida por Hany Abo Rida, expresó este miércoles su profunda indignación por el arbitraje y el "uso inadecuado" del VAR durante su partido contra Argentina, y dudó de su "coherencia e imparcialidad" a la hora de tomar decisiones "que influyeron directamente en el partido".
Así lo refleja un comunicado oficial de la EFA difundido en redes sociales, al calor de la indignación surgida en Egipto y en gran parte del mundo árabe sobre el resultado de la eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026 en el que Argentina remontó un 0-2 en contra en los últimos minutos de su encuentro frente a Egipto, equipo al que el VAR le negó un gol y al que no revisaron dos jugadas que pudieron ser penalti.
"La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR. Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido", afirmó la EFA su comunicado.
La queja del organismo se produce tras un encuentro en el que 'Los Faraones' dominaron el marcador por 0-2 -con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico y en el que se protestó con dureza la anulación por parte del VAR de un tercer tanto de Ziko en el minuto 57, acción clave antes de que el conjunto albiceleste diera la vuelta al partido en el tramo final.
Las decisiones arbitrales provocaron fuertes reclamos del seleccionador egipcio, Hossam Hassan, quien protagonizó varios intercambios con Letexier durante el encuentro.
A pesar del enorme ruido que ha generado esta queja, el reglamento es claro: la petición de Egipto no prosperará de esa manera, ya que ninguna selección tiene el poder de vetar a un árbitro. Esa decisión es competencia exclusiva del Comité de Árbitros de la FIFA.
De igual forma, FIFA no se quedará de brazos cruzados, informa el diario L’Equipe. El partido de Letexier será minuciosamente revisado a través de videos, informes técnicos y el desempeño en las jugadas en disputa para evaluar su continuidad.
“El partido del francés será revisado y los árbitros de la FIFA decidirán, basándose en su desempeño técnico, los informes de los oficiales y las imágenes de video en disputa, si continuará en esta Copa del Mundo”, indica el diario francés asegurando que el juez no será sacado del Mundial 2026.
Curiosamente, el futuro de François Letexier y de Clément Turpin, el otro árbitro galo en este Mundial, podría depender más de su propia selección que del reclamo egipcio. Por cuestiones de neutralidad, la FIFA suele dar de baja a los árbitros cuyos países siguen avanzando en el torneo.
Esto significa que si Francia elimina a Marruecos este jueves en su respectivo partido de cuartos de final, la posición de los jueces franceses se debilitará automáticamente y podrían armar las maletas, dejando el torneo por el éxito de sus compatriotas y no por las polémicas que hoy los rodea.
François Letexier llega a esta Copa del Mundo con una destacada trayectoria internacional. Fue reconocido como el mejor árbitro del mundo en 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) y ocupó el segundo lugar en la clasificación correspondiente a 2025.