La rotunda decisión de FIFA con el árbitro del Argentina vs Egipto denunciado por amaño

Así lo refleja un comunicado oficial de la EFA difundido en redes sociales, al calor de la indignación surgida en Egipto y en gran parte del mundo árabe sobre el resultado de la eliminatoria de octavos de final del Mundial 2026 en el que Argentina remontó un 0-2 en contra en los últimos minutos de su encuentro frente a Egipto, equipo al que el VAR le negó un gol y al que no revisaron dos jugadas que pudieron ser penalti.