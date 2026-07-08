"Estaba trabajando en Utila": acusado por la masacre de Rigores se declara inocente

Denis Joel Romero Morales, uno de los siete capturados por su presunta vinculación con la masacre ocurrida en la aldea Rigores, Colón, negó este miércoles haber participado en el crimen de 20 personas y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar que se encontraba trabajando en Utila, Islas de la Bahía, cuando ocurrieron los hechos.
Denis Romero Morales brindó declaraciones antes de su comparecencia ante los juzgados de San Pedro Sula, Cortés, donde junto a otros seis detenidos enfrentará el proceso judicial por su supuesta participación en la masacre registrada el pasado 21 de mayo.
Ante las acusaciones en su contra, el joven afirmó que desconoce cuáles son los elementos que lo vinculan al caso y sostuvo que su defensa podrá demostrar que no estuvo en el lugar donde ocurrió la masacre.
“No sé realmente fíjese cuáles serán las pruebas que tienen, porque yo soy inocente, porque cuando eso sucedió estaba en Utila trabajando”, manifestó Denis Romero al ser consultado sobre los señalamientos.
El detenido explicó que durante ese periodo se dedicaba a realizar labores de carpintería y trabajos relacionados con cemento, y aseguró que la persona para la que laboraba puede confirmar su versión.
“Yo allá estaba en Utila trabajando, yo tengo el patrón que él puede testificar sobre eso”, expresó ante medios de comunicación.
Denis Romero también señaló que conocía a varias de las víctimas, debido a que eran originarias de la zona y habían compartido espacios como la escuela y actividades laborales, pero negó haber tenido problemas con alguna de ellas.
“La mayoría de todos son conocidos, porque eran padres y compañeros de la escuela, amigos de trabajo. Con ninguno tenía problemas”, afirmó.
El acusado reiteró su inocencia y dijo sentirse tranquilo ante el proceso legal. “Yo soy inocente, yo tengo mi conciencia limpia, no le he hecho nada a nadie, yo por eso estoy tranquilo”, declaró.
La captura de Denis Romero Morales y los otros seis sospechosos fue ejecutada el martes 7 de julio durante una operación de alto impacto desarrollada mediante tres allanamientos simultáneos en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.
Además de Romero Morales, los detenidos fueron identificados como Brayan Josué Orellana Cortez, Junior Antonio Cardona Chirinos, Edwin Alexander Arteaga Núñez, Giesi Noé Castro Padilla, Allan David Castro Padilla y Deylin Nicole Núñez López.
Durante uno de los allanamientos, realizado en la aldea Matarras, municipio de Arizona, Atlántida, la Policía Nacional informó que se registró un enfrentamiento armado con uno de los sospechosos, quien habría atacado a los agentes utilizando un fusil AR-15.
Como parte de las diligencias investigativas, las autoridades decomisaron dos fusiles AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas, cargadores, municiones, cuatro chalecos tácticos de uso oficial, indumentaria militar, seis teléfonos celulares y dos motocicletas.
La audiencia de declaración de imputados se desarrolla bajo fuertes medidas de seguridad y será parte de las primeras etapas del proceso judicial contra los siete capturados por la masacre de Rigores.