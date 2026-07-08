"Estaba trabajando en Utila": acusado por la masacre de Rigores se declara inocente

Denis Joel Romero Morales, uno de los siete capturados por su presunta vinculación con la masacre ocurrida en la aldea Rigores, Colón, negó este miércoles haber participado en el crimen de 20 personas y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar que se encontraba trabajando en Utila, Islas de la Bahía, cuando ocurrieron los hechos.