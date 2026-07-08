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FBI actúa contra AFA: el escándalo que sacude Argentina el Mundial tras polémica ante Egipto

Tremendo escándalo se ha destapado en Argentina luego de la polémica clasificación a cuartos de final del Mundial 2026.

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 09:16 -
  • Agencia EFE
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Argentina se ve envuelta en un tremendo escándalo en pleno Mundial 2026 tras la polémica contra Egipto y es que en las últimas horas la FIFA ha intervenido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
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El FBI y fiscales federales de Estados Unidos llevan adelante una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país, informó en las últimas horas el diario argentino La Nación.
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Esto sucede después de toda la polémica que ha envuelto la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 con un controversial arbitraje contra Egipto.
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La investigación, que según el mencionado medio comenzó en 2025 y que se conoce en medio de la participación de la selección argentina en el Mundial, busca determinar si alguna de las operaciones de la AFA en Estados Unidos representan un delito.
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Se analiza en particular el mecanismo de cobro de contratos por cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC, y, según La Nación.
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La Justicia estadounidense indaga si sus actividades califican como lavado de activos o incluso fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
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Como parte de la pesquisa, los investigadores han mantenido un encuentro reciente con el empresario Guillermo Tofoni, que ha denunciado a la AFA por corrupción, y analizan convocar también a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, que mantiene un conflicto abierto con la entidad rectora del fútbol argentino.
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La tensión entre el Gobierno y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de Milei de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, algo que rechazaron de plano tanto la AFA como la mayoría de los clubes.
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La AFA es investigada también por la Justicia argentina, donde un tribunal de alzada de Argentina confirmó el pasado 26 de junio el procesamiento tanto del organismo como de su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, en una causa en la que se investiga a la organización y sus directivos por fraude fiscal.
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Los procesamientos habían sido dictados el pasado 30 de marzo por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social de más de 19.000 millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).
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Con la ratificación del procesamiento dictado por la Cámara en lo Penal Económico, la causa dio un paso más hacia un eventual juicio oral.
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'Chiqui' Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial, viaje para el que requirió una autorización judicial.
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La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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En marzo de este año la AFA aseguró en un comunicado haber presentado "todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia".

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Argentina derrotó 3-2 el martes a Egipto en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, tras llevar a cabo una remontada histórica.
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La Albiceleste logró una remontada histórica en el tramo final del encuentro con goles de Cristian Romero y Lionel Messi, seguidos por el tanto decisivo de Enzo Fernández en el tiempo añadido.
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La Selección Argentina enfrentará en cuartos de final del Mundial a Suiza el sábado.
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