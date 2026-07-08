Las emotivas palabras de Messi después de la remontada ante Egipto: "Qué locura"

Kansas City, Estados Unidos.

"Este equipo no baja los brazos nunca". Tras una remontada increíble contra Egipto, que en el minuto 79 iba ganando por 0-2, el capitán argentino ha elogiado a la plantilla albiceleste, que de regreso a Kansas City, prepara el encuentro de cuartos de final del próximo sábado contra Suiza. Messi rompió a llorar cuando el árbitro pitó el final del partido. El capitán argentino, que había fallado un penalti en el primer tiempo, y luego logró el gol del empate - en una remontada que había comenzado con un gol de Cristian Romero y concluyó con otro de Enzo Fernández-, descargó toda la tensión acumulada ante la posibilidad de que fuese su último partido en un Mundial.

Sabe que el equipo se ha propuesto prolongar hasta el límite su estancia en la Copa del Mundo, no solo por conquistar el titulo mundial, como en Qatar, sino también para evitar la salida anticipada del capitán. Así lo expresó Leandro Paredes, al concluir el partido; "No le dijimos mucho, tratamos de abrazarlo para que él sienta que estamos con él hasta el final. También para que el último partido de él no llegue nunca". Y así lo reconoció Messi, que horas después publicó en Instagram. "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez...este grupo es INCREÍBLE!!! Vamossss".