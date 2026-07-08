Madre habría abandonado a sus dos hijos en Santa Bárbara; la Policía los rescató

Dos pequeños niños fueron recuperados el 7 de julio por agentes de la Policía Nacional luego de que presuntamente fueran abandonados por su madre en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, informó este martes la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-22).
De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), tras recibir una denuncia a través de la Línea de Emergencia 911.
Según el reporte policial, los menores, de 11 y 6 años de edad, habrían sido dejados por su madre en una vivienda ubicada en el sector de Pinalejo, en la colonia Gracias a Dios, del municipio de Quimistán.
Tras recibir la alerta, los uniformados se desplazaron de inmediato hasta el lugar señalado para verificar la situación y proceder con la recuperación de los niños.
Una vez bajo resguardo policial, ambos menores fueron trasladados a las oficinas de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en la ciudad de Santa Bárbara, donde quedaron a disposición de la institución competente.
La Policía Nacional no brindó mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni informó si la madre de los menores enfrenta algún proceso relacionado con el caso.
Las autoridades señalaron que la recuperación de los niños se realizó con el propósito de garantizar su protección y salvaguardar su integridad.