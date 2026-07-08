Madre habría abandonado a sus dos hijos en Santa Bárbara; la Policía los rescató

Quimistám, Santa Bárbara.

Dos pequeños niños fueron recuperados el 7 de julio por agentes de la Policía Nacional luego de que presuntamente fueran abandonados por su madre en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara, informó este martes la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-22).

De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), tras recibir una denuncia a través de la Línea de Emergencia 911.

Según el reporte policial, los menores, de 11 y 6 años de edad, habrían sido dejados por su madre en una vivienda ubicada en el sector de Pinalejo, en la colonia Gracias a Dios, del municipio de Quimistán.