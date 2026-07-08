Ninel Conde responde a maquillista que la acusó de “deudora”

La polémica entre Ninel Conde y el maquillista Sergio Vilchis llegó a su fin luego de que el creador de contenido confirmara que recibió el pago que, según había denunciado, permanecía pendiente desde un trabajo realizado el año pasado. Tras darse a conocer la noticia, la actriz y cantante emitió un comunicado a través de su representación legal, en el que aparentemente se dijo “molesta”.
Después de varios días de controversia, Sergio Vilchis compartió un video en sus redes sociales para informar que el asunto económico con Ninel Conde había quedado completamente resuelto.
Vilchis también aprovechó para agradecer el apoyo que recibió de sus seguidores y de otras personas, señalando que cumplir con los compromisos adquiridos no debería depender del nivel de fama, posición o influencia de ninguna persona.
Poco después de que Vilchis confirmara que el pago ya había sido realizado, se dio a conocer un comunicado emitido por la representación legal de Ninel Conde:
"Las redes sociales no deben utilizarse como mecanismos de presión, exposición o beneficio mediático, especialmente cuando existen vías formales para aclarar cualquier situación.".
La defensa de la actriz sostuvo que cualquier desacuerdo relacionado con servicios, acuerdos comerciales o pagos debe atenderse con responsabilidad, privilegiando el diálogo, la buena fe y una revisión objetiva de los hechos.
Fue así que terminó este curioso momento en el que internautas pedían a Ninel cumpliera con su responsabilidad, ya que requirió el servicio de una persona.