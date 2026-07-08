Ninel Conde responde a maquillista que la acusó de “deudora”

México.

La polémica entre Ninel Conde y el maquillista Sergio Vilchis llegó a su fin luego de que el creador de contenido confirmara que recibió el pago que, según había denunciado, permanecía pendiente desde un trabajo realizado el año pasado. Tras darse a conocer la noticia, la actriz y cantante emitió un comunicado a través de su representación legal, en el que aparentemente se dijo “molesta”.

Después de varios días de controversia, Sergio Vilchis compartió un video en sus redes sociales para informar que el asunto económico con Ninel Conde había quedado completamente resuelto.

Vilchis también aprovechó para agradecer el apoyo que recibió de sus seguidores y de otras personas, señalando que cumplir con los compromisos adquiridos no debería depender del nivel de fama, posición o influencia de ninguna persona.