Diputada Bermúdez se pronuncia por desalojos en una comunidad garífuna de Tela

La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, se pronunció sobre los recientes desalojos registrados en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, y afirmó que la violencia no debe ser utilizada como una vía para resolver conflictos.
“Jamás la violencia será una alternativa para resolver ningún problema. Cuando la violencia se impone, todos perdemos como sociedad”, manifestó la congresista a través de un mensaje público.
Bermúdez expresó su solidaridad con la comunidad garífuna, al señalar que sus habitantes atraviesan momentos de “incertidumbre y dolor” tras los hechos ocurridos, y aseguró que comparte su preocupación ante la situación.
“Hoy expresamos nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a nuestra querida comunidad garífuna. Compartimos su preocupación y hacemos nuestro el llamado a que la verdad prevalezca y la justicia actúe con responsabilidad”, indicó.
La parlamentaria exhortó a las autoridades competentes a desarrollar una investigación “pronta, objetiva y transparente” que permita esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.
La violencia nunca será el camino para resolver ninguna crisis. Reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento al pueblo garífuna ante los recientes acontecimientos.— DRA. JOHANA BERMÚDEZ (@drabermudezhn) July 7, 2026
Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que realicen una investigación objetiva, transparente e...
Asimismo, hizo un llamado al diálogo entre las partes involucradas, además de pedir prudencia y respeto a la ley y a los derechos humanos, que calificó como elementos esenciales dentro de una sociedad democrática.
“Que la esperanza sea más fuerte que el miedo, que la justicia prevalezca sobre la impunidad y que la paz nos permita seguir construyendo una Honduras donde cada vida sea valorada, protegida y respetada”, expresó.
Bermúdez sostuvo que Honduras debe avanzar mediante la unidad, el respeto y la defensa de la convivencia pacífica, reiterando su compromiso con la protección de la vida y la dignidad de las personas.
Capturados tras desalojos en San Juan, Tela
El lunes pasado, tras los enfrentamientos entre policías y pobladores de la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, quienes se opusieron a un desalojo forzoso, se confirmó la captura de cuatro miembros de la comunidad.
Aunque inicialmente los habitantes denunciaron con angustia que desconocían el paradero de los detenidos, sus familiares confirmaron que se encuentran bien y permanecen recluidos en las bartolinas de la posta policial.
Mirian Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), lanzó un llamado de auxilio ante la gravedad de la situación y la fuerte presencia policial y militar en la zona.
“Quiero hacerle un llamado a la policía, a los organismos de derechos humanos, que se liberen a los cuatro compañeros que fueron detenidos en San Juan, Tela. La policía tiene sitiada la comunidad, no pueden salir”, alertó Miranda.
La coordinadora de Ofraneh sostiene que el Estado debe respetar la posesión ancestral de la comunidad garífuna y restituir sus territorios, conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia emitida desde 2015.