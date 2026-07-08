Diputada Bermúdez se pronuncia por desalojos en una comunidad garífuna de Tela

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, se pronunció sobre los recientes desalojos registrados en la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, Atlántida, y afirmó que la violencia no debe ser utilizada como una vía para resolver conflictos. “Jamás la violencia será una alternativa para resolver ningún problema. Cuando la violencia se impone, todos perdemos como sociedad”, manifestó la congresista a través de un mensaje público.

Bermúdez expresó su solidaridad con la comunidad garífuna, al señalar que sus habitantes atraviesan momentos de “incertidumbre y dolor” tras los hechos ocurridos, y aseguró que comparte su preocupación ante la situación. “Hoy expresamos nuestra más profunda solidaridad y acompañamiento a nuestra querida comunidad garífuna. Compartimos su preocupación y hacemos nuestro el llamado a que la verdad prevalezca y la justicia actúe con responsabilidad”, indicó. La parlamentaria exhortó a las autoridades competentes a desarrollar una investigación “pronta, objetiva y transparente” que permita esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes.

La violencia nunca será el camino para resolver ninguna crisis. Reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento al pueblo garífuna ante los recientes acontecimientos.



Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que realicen una investigación objetiva, transparente e... — DRA. JOHANA BERMÚDEZ (@drabermudezhn) July 7, 2026

Asimismo, hizo un llamado al diálogo entre las partes involucradas, además de pedir prudencia y respeto a la ley y a los derechos humanos, que calificó como elementos esenciales dentro de una sociedad democrática. “Que la esperanza sea más fuerte que el miedo, que la justicia prevalezca sobre la impunidad y que la paz nos permita seguir construyendo una Honduras donde cada vida sea valorada, protegida y respetada”, expresó. Bermúdez sostuvo que Honduras debe avanzar mediante la unidad, el respeto y la defensa de la convivencia pacífica, reiterando su compromiso con la protección de la vida y la dignidad de las personas.

Capturados tras desalojos en San Juan, Tela