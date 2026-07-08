Sesal mantiene abierto el diálogo con médicos y enfermeras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene conversaciones con los gremios de enfermería y médicos luego de las advertencias de retomar las protestas por supuestos incumplimientos de acuerdos alcanzados con las autoridades sanitarias. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó que se han desarrollado reuniones con representantes de ambos sectores y aseguró que se están buscando alternativas para atender sus demandas.

Midence detalló que recientemente participó en una reunión virtual con integrantes del Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras, con quienes se abordó la situación de las trabajadoras que no fueron recontratadas. Las enfermeras habían anunciado la posibilidad de regresar a las calles y realizar asambleas informativas si la Sesal no reincorpora a alrededor de 100 profesionales que quedaron fuera de sus puestos a finales de junio. Ante este escenario, el viceministro explicó que la institución está analizando cada caso de manera individual, debido a que varias de las enfermeras tenían contratos con fechas de vencimiento establecidas. Además, señaló que la revisión está condicionada por las limitaciones presupuestarias que enfrenta el sistema sanitario, lo que dificulta responder de manera inmediata a todas las solicitudes de contratación de personal.