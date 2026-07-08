Sesal mantiene abierto el diálogo con médicos y enfermeras

La Secretaría de Salud (Sesal) mantiene conversaciones con los gremios de enfermería y médicos luego de las advertencias de retomar las protestas por supuestos incumplimientos de acuerdos alcanzados con las autoridades sanitarias.
El viceministro de Salud, Eduardo Midence, informó que se han desarrollado reuniones con representantes de ambos sectores y aseguró que se están buscando alternativas para atender sus demandas.
Midence detalló que recientemente participó en una reunión virtual con integrantes del Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras, con quienes se abordó la situación de las trabajadoras que no fueron recontratadas.
Las enfermeras habían anunciado la posibilidad de regresar a las calles y realizar asambleas informativas si la Sesal no reincorpora a alrededor de 100 profesionales que quedaron fuera de sus puestos a finales de junio.
Ante este escenario, el viceministro explicó que la institución está analizando cada caso de manera individual, debido a que varias de las enfermeras tenían contratos con fechas de vencimiento establecidas.
Además, señaló que la revisión está condicionada por las limitaciones presupuestarias que enfrenta el sistema sanitario, lo que dificulta responder de manera inmediata a todas las solicitudes de contratación de personal.
En relación con el Colegio Médico de Honduras (CMH), que recientemente denunció incumplimientos de los acuerdos firmados con la Sesal en abril, Midence indicó que se continúa trabajando mediante una mesa técnica para buscar soluciones.
El funcionario reconoció que existen pagos salariales pendientes para algunos médicos, pero explicó que los retrasos obedecen a restricciones presupuestarias y no a una falta de voluntad de la institución.
Los médicos han señalado que aún no se han concretado nombramientos de personal por contrato ni la incorporación de trabajadores del sistema descentralizado, entre otros compromisos que, según el gremio, siguen pendientes.
“No es un tema antojadizo. Sabemos que necesitamos más personal, pero estamos trabajando con un presupuesto que debemos administrar con eficiencia para lograr la recontratación y nuevas contrataciones”, manifestó Midence.
Sobre la posibilidad de que médicos y enfermeras vuelvan a las calles, el viceministro afirmó que respetan la decisión de los gremios, aunque advirtió que este tipo de acciones afectan la prestación de servicios de salud a la población.
Finalmente, reconoció que la Secretaría de Salud enfrenta una falta estructural de recurso humano, pero insistió en que la ampliación de plazas depende de la disponibilidad financiera del Estado.