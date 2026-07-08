Ulises de la Torre busca reconciliarse con su hermano Arath de la Torre

En el mundo del espectáculo mexicano existen familias que han logrado mantenerse unidas a pesar de la fama, mientras que otras han enfrentado diferencias que las han llevado a tomar caminos separados. Ese es el caso de los hermanos Arath de la Torre y Ulises de la Torre, quienes desde hace varios años mantienen una relación distante y sin comunicación, pero en la polémica televisiva.
Ahora, fue Ulises de la Torre quien rompió el silencio sobre el tema y expresó públicamente su deseo de reencontrarse con el conductor y actor. Durante una entrevista para el programa Ventaneando, el también famoso aseguró que está listo para dejar atrás los malos entendidos y reconstruir el vínculo con su hermano, además de revelar algunos de los motivos que, desde su perspectiva, provocaron el distanciamiento.
Ulises reconoció que las diferencias entre ambos no son recientes, pues desde niños tenían formas de ser distintas. Sin embargo, considera que con el paso del tiempo esa distancia se hizo más grande y que actualmente existe un fuerte hermetismo por parte de Arath de la Torre, situación que ha impedido cualquier acercamiento o reconciliación entre ellos.
A pesar de ello, afirmó que hoy se encuentra en una etapa de mayor madurez y que su intención es aclarar cualquier malentendido que pudiera existir para recuperar la relación familiar.
"Si en algún momento lo expuse o era una amenaza para él y su familia, pues que me disculpe, pero sinceramente no lo he sido. He tratado de ser súper amoroso con sus hijos cuando tuve la oportunidad de convivir con ellos y he tratado de mantenerme en esa línea. Jamás he buscado aprovecharme de él ni burlarme de él", declaró Ulises durante la entrevista.
El actor también confesó que desconoce con exactitud qué originó el rompimiento entre ambos, por lo que considera que una conversación directa podría ayudar a resolver las diferencias acumuladas durante los últimos años.
Hasta el momento, Arath de la Torre no ha respondido públicamente a la invitación de su hermano ni ha hecho declaraciones sobre la posibilidad de un reencuentro.