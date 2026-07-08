Ulises de la Torre busca reconciliarse con su hermano Arath de la Torre

México.

En el mundo del espectáculo mexicano existen familias que han logrado mantenerse unidas a pesar de la fama, mientras que otras han enfrentado diferencias que las han llevado a tomar caminos separados. Ese es el caso de los hermanos Arath de la Torre y Ulises de la Torre, quienes desde hace varios años mantienen una relación distante y sin comunicación, pero en la polémica televisiva.

Ahora, fue Ulises de la Torre quien rompió el silencio sobre el tema y expresó públicamente su deseo de reencontrarse con el conductor y actor. Durante una entrevista para el programa Ventaneando, el también famoso aseguró que está listo para dejar atrás los malos entendidos y reconstruir el vínculo con su hermano, además de revelar algunos de los motivos que, desde su perspectiva, provocaron el distanciamiento.

Ulises reconoció que las diferencias entre ambos no son recientes, pues desde niños tenían formas de ser distintas. Sin embargo, considera que con el paso del tiempo esa distancia se hizo más grande y que actualmente existe un fuerte hermetismo por parte de Arath de la Torre, situación que ha impedido cualquier acercamiento o reconciliación entre ellos.