Jonathan Anderson confirma que él diseñó el vestido de novia de Taylor Swift

Estados Unidos.

El diseñador de Christian Dior, el norirlandés Jonathan Anderson, ha asegurado que fue "un placer" trabajar con Taylor Swift en la creación de su vestido de bodas y que ambos se hicieron "muy buenos amigos" durante el proceso.

"Es algo emotivo encargarse (del vestido) de la boda de alguien", señaló ayer al medio especializado WWD tras el desfile de alta costura de Dior celebrado en París, en el que presentó varios vestidos de inspiración nupcial.

La cantante y su pareja, Travis Kelce, se casaron el pasado viernes en Nueva York.

Ambos llevaron diseños de alta costura de la casa francesa, según reveló la representante de la cantante.

Según un comunicado de Dior, el vestido fue realizado en los talleres de la firma en París en la Avenida Montaigne.Aún no se han publicado imágenes de la boda, que se celebró en el Madison Square Garden, donde la pareja recreó un jardín para el evento, y a la que acudieron numerosas personalidades.