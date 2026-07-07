  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos hombres muertos deja volcamiento de un pick-up en Gracias, Lempira

Las víctimas respondían a los nombres de Orlin Calderón y Elder Orellana

Dos hombres muertos deja volcamiento de un pick-up en Gracias, Lempira

El lamentable hecho ocurrió la mañana de este martes. Fotografía de Gracia TV Honduras.
Lempira

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en la comunidad de La Misión, en el municipio de Gracias, Lempira, dejó como saldo dos personas fallecidas.

De acuerdo con el medio de comunicación local Gracia TV Honduras, las víctimas respondían a los nombres de Orlin Calderón y Elder Orellana.

Informes preliminares indican que los ahora occisos se transportaban a bordo de un vehículo tipo pick-up, color blanco. Por causas que aún están bajo investigación, el conductor perdió el control del automotor y volcó hasta salirse de la calle.

A consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. La segunda víctima fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la zona, donde lamentablemente falleció minutos después de su ingreso.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se trasladaron al sitio para iniciar las pesquisas correspondientes, recabar indicios y determinar las causas que provocaron este nuevo accidente vial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias