Dos hombres muertos deja volcamiento de un pick-up en Gracias, Lempira

Lempira

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en la comunidad de La Misión, en el municipio de Gracias, Lempira, dejó como saldo dos personas fallecidas.

De acuerdo con el medio de comunicación local Gracia TV Honduras, las víctimas respondían a los nombres de Orlin Calderón y Elder Orellana.

Informes preliminares indican que los ahora occisos se transportaban a bordo de un vehículo tipo pick-up, color blanco. Por causas que aún están bajo investigación, el conductor perdió el control del automotor y volcó hasta salirse de la calle.

A consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes perdió la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos. La segunda víctima fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un centro hospitalario de la zona, donde lamentablemente falleció minutos después de su ingreso.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se trasladaron al sitio para iniciar las pesquisas correspondientes, recabar indicios y determinar las causas que provocaron este nuevo accidente vial.