Joven motociclista muere en accidente de tránsito en la carretera CA-5

San Pedro Sula.

Un joven motociclista perdió la vida la tarde de este lunes tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 111 de la carretera CA-5, una de las principales vías del país.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta habría perdido el control mientras transitaba por una curva de la zona, impactando posteriormente contra una camioneta. Debido a la fuerza de la colisión, el joven falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.