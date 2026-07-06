  1. Inicio
  2. · Sucesos

Joven motociclista muere en accidente de tránsito en la carretera CA-5

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta habría perdido el control mientras transitaba por una curva de la zona, impactando posteriormente contra una camioneta

Joven motociclista muere en accidente de tránsito en la carretera CA-5

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima.
San Pedro Sula.

Un joven motociclista perdió la vida la tarde de este lunes tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 111 de la carretera CA-5, una de las principales vías del país.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta habría perdido el control mientras transitaba por una curva de la zona, impactando posteriormente contra una camioneta. Debido a la fuerza de la colisión, el joven falleció en el lugar antes de recibir asistencia médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Joven futbolista muere atropellado tras salir de un partido en San Pedro Sula

El hecho vuelve a poner de manifiesto los constantes accidentes que se registran en la carretera CA-5, una vía donde con frecuencia se reportan percances de tránsito con consecuencias fatales.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y conducir con precaución para reducir el riesgo de nuevas tragedias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias