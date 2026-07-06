Niño es ingresado al Hospital del Sur tras ser mordido por una cascabel

Un niño de tres años fue trasladado de emergencia la noche del domingo al Hospital General del Sur, en Choluteca, luego de sufrir la mordedura de una serpiente cascabel en la comunidad de Agua Fría, municipio de San Marcos de Colón, Choluteca.
El menor fue identificado como Jaciel Ordóñez, quien, de acuerdo con la información preliminar, fue auxiliado de inmediato por sus familiares tras el incidente ocurrido en el patio de su vivienda.
Según relató el abuelo del niño, el pequeño se encontraba jugando cuando la serpiente apareció de manera repentina y lo mordió en una de sus extremidades inferiores.
Ante la emergencia, sus familiares lo trasladaron en motocicleta hasta un punto de encuentro, desde donde continuó el recorrido hacia el Hospital General del Sur, en Choluteca, para recibir atención médica especializada.
Al llegar al centro asistencial, el menor fue ingresado de inmediato y permanece bajo observación médica mientras especialistas evalúan su estado de salud.
Las autoridades sanitarias han advertido sobre el aumento de los casos de mordeduras de serpiente en Honduras, especialmente en comunidades rurales, donde en las últimas semanas se han reportado incidentes que incluso han cobrado vidas.
El caso de don Norberto Ramos en Patuca
Hace dos días (sábado 4 de julio), don Norberto Ramos, de 66 años, falleció luego de una mordedura de una serpiente venenosa, presuntamente, una barba amarilla.
El sexagenario se encontraba trabajando en una zona cercana a la aldea Brisas del Tablón, en Patuca, Olancho, cuando ocurrió el incidente. Perdió la vida mientras era trasladado a un centro asistencial.
Otro caso reciente es el de una mujer identificada como Darling Hércules, quien falleció la semana pasada en el sector de La Jutosa, en Choloma, Cortés, tras ser mordida por una serpiente barba amarilla.
Además, una niña de nombre Irma Margarita Cruz lucha por su vida en la Unidad de cuidados intensivos pediátricos (Ucip) del hospital Mario Rivas, de San Pedro Sula, luego de ser atacada por otra serpiente venenosa en Comayagua. La pequeña ha sufrido dos paros cardiorrespiratorios.