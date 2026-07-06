Niño es ingresado al Hospital del Sur tras ser mordido por una cascabel

SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA

Un niño de tres años fue trasladado de emergencia la noche del domingo al Hospital General del Sur, en Choluteca, luego de sufrir la mordedura de una serpiente cascabel en la comunidad de Agua Fría, municipio de San Marcos de Colón, Choluteca. El menor fue identificado como Jaciel Ordóñez, quien, de acuerdo con la información preliminar, fue auxiliado de inmediato por sus familiares tras el incidente ocurrido en el patio de su vivienda.

Según relató el abuelo del niño, el pequeño se encontraba jugando cuando la serpiente apareció de manera repentina y lo mordió en una de sus extremidades inferiores. Ante la emergencia, sus familiares lo trasladaron en motocicleta hasta un punto de encuentro, desde donde continuó el recorrido hacia el Hospital General del Sur, en Choluteca, para recibir atención médica especializada. Al llegar al centro asistencial, el menor fue ingresado de inmediato y permanece bajo observación médica mientras especialistas evalúan su estado de salud. Las autoridades sanitarias han advertido sobre el aumento de los casos de mordeduras de serpiente en Honduras, especialmente en comunidades rurales, donde en las últimas semanas se han reportado incidentes que incluso han cobrado vidas.

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