Estados Unidos vs Bélgica, EN VIVO: ¡Hora y dónde ver los octavos del Mundial!

Estados Unidos.

La polémica se generó luego de que la FIFA diera a conocer que le quitaba su tarjeta roja para habilitarlo en el partido de esta noche ante Bélgica.

Sin embargo, cuenta con la incógnita de su delantero referente: Folarin Balogun. Goleador por dos veces en el 4-1 a Paraguay y por una ante el equipo bosnio, al borde del descanso certero con la izquierda tras un rebote (a la media hora también había logrado un gol finalmente anulado), fue después expulsado en ese encuentro por un pisotón fortuito en el tobillo en una pugna con Tarek Muharemovic.

Mientras asoman España o Portugal en el horizonte de los cuartos de final, Bélgica no ha demostrado aún, a lo largo del Mundial 2026, ser lo que era entonces, al límite de la eliminación en los dieciseisavos de final contra Senegal, mientras que Estados Unidos se ha sentido solvente con el estilo del que la ha dotado el argentino Mauricio Pochettino, ganadora de tres de sus cuatro choques: 4-1 a Paraguay, 2-0 a Australia y, ya en las eliminatorias, 2-0 a Bosnia.

En el Mundial de Brasil 2014, la selección de Bélgica derrotó por 2-1 en la prórroga a Estados Unidos, con los goles de Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne ; doce años después reencontrados todos ellos bajo distintas perspectivas, incluso con el equipo norteamericano con el halo de favorito en una revancha en casa en Seattle.

Aunque ha hecho 40 remates menos (92 de los Diablos Rojos por 52 suyos, según las estadísticas oficiales de la FIFA), ha marcado un gol más que su oponente, con diez tantos por los nueve del equipo de Rudi García, que tiene un problema evidente de juego, incluso lo tuvo de ambición durante 70 minutos ante Senegal, pero aún más de gol, con Romelu Lukaku corto de ritmo como para jugar todo el duelo.

Es tal la sensación de ineficacia ofensiva del resto de los jugadores belgas que la necesidad de Lukaku, convocado por el técnico pese a una temporada aciaga, con 44 partidos fuera por lesión o problemas físicos e incierto para la lista hasta el pasado mayo, fue evidente para le remontada ante Senegal. Por su poderoso remate, oportuno para rescatar a su selección, como revulsivo de nuevo. Ha marcado dos goles y ha provocado otro cuando entró desde el banquillo en tres de los cuatro choques disputados por él y su equipo.

La elección de Rudi García es si juega de inicio o después. Es la incógnita de la alineación, en la competencia con Charles de Keteleare, otro tipo de futbolista, aún sin gol en el torneo, a la espera de si el fatal primer tiempo y más allá de Kevin de Bruyne y Jeremy Doku ante Senegal está lo suficientemente justificado para el técnico para plantearse un giro en su once.

Son sus dos mejores futbolistas sobre el papel. El pasado miércoles los cambió con 0-2 en contra. Bélgica ganó finalmente por 2-3. Pero, en unos octavos de final ya, no parece que vaya a tomar una decisión de tanto calado el entrenador, que se ha movido por la misma idea en su línea de tres medias puntas durante toda la competición. Son Leandro Trossard, De Bruyne y Doku, del que sus compañeros confían en su mejor nivel ya este lunes. Trossard y De Bruyne arrastran algunas molestias en el torneo, pero se prevé que estén disponible para el encuentro, igual que el central Brandon Mechele.

Sólo alteró esa combinación en el 0-0 contra Irán por la baja del extremo del Manchester City por una enfermedad respiratoria de la que ya está restablecido. Sí ha variado el medio centro. Indiscutible Youri Tielemans, ha surgido Hans Vanaken por Amadou Onana.

Bélgica ha sido invencible en sus últimos 17 partidos, desde la derrota por 3-1 contra Ucrania con la que empezó la era Rudi García el 20 de marzo de 2025.

Toda esa secuencia de resultados, con once triunfos y seis empates, incluye una victoria por 2-5 sobre Estados Unidos el pasado 28 de marzo. Un aviso para el equipo norteamericano, que sólo ha esquivado una vez la derrota contra los Diablos Rojos: venció 3-0 el 13 de julio de 1930 en el primer Mundial disputado en Uruguay. Hace casi un siglo. Estados Unidos no ha ido más allá de octavos de final entonces y en el Mundial de 2002.