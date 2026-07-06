Alcalde de El Progreso no retrocede con aumento a tasa vial municipal: esto argumenta

El Progreso, Yoro

La conferencia de prensa convocada por el alcalde de El Progreso, Alexander López, se desarrolló este lunes en medio de dos escenarios contrastantes: mientras dentro del Gimnasio Municipal el jefe edilicio defendía el ajuste a la tasa vial, denunciado por la población como un incremento de más del 300%, afuera taxistas y ciudadanos eran desalojados por la Policía Nacional cuando exigían ingresar para escuchar las explicaciones de las autoridades municipales.

La tensión se apoderó del ambiente mientras el alcalde continuaba su intervención junto a otros funcionarios de la comuna. En las afueras, los manifestantes reclamaban que se les permitiera entrar al recinto y pedían que López “le diera la cara” al pueblo y a los transportistas, uno de los sectores que más ha cuestionado la medida por el impacto económico que representa. Durante su comparecencia, el alcalde defendió la actualización de la tasa vial al afirmar que los recursos serán destinados al denominado proyecto de modernidad vial, que contempla la pavimentación de no menos de 20 kilómetros de calles con concreto hidráulico de 5,000 PSI, con el objetivo de mejorar la conectividad del municipio y evitar que El Progreso quede rezagado frente al desarrollo del corredor turístico y el libramiento de la ciudad.

López explicó que, cuando asumió la alcaldía, el esquema de aportación estaba distribuido en un 40% para un sector, 40% para otro y 20% para la municipalidad, pero aseguró que su administración modificó ese reparto a partes iguales, bajo una fórmula de 33.33% para cada parte, con el argumento de buscar “justicia social y desarrollo humano”. El jefe edilicio reconoció, sin embargo, que las condiciones económicas actuales son distintas a las que existían cuando la Corporación Municipal aprobó, en junio de 2026, autorizar la búsqueda de financiamiento para ejecutar el proyecto. Mencionó el incremento en los combustibles y en la energía eléctrica como factores que han cambiado el escenario económico. “Las mesas de diálogo, como siempre lo hemos hecho, están abiertas. Nada está escrito en piedra”, expresó López, al anunciar que se habilitarán acercamientos con los diferentes sectores para revisar la medida y buscar puntos de encuentro. Según dijo, el diálogo será encabezado por él junto al gerente de ingresos, Carlos Martínez; la secretaria municipal, Yasmín Quiroz, y el gerente administrativo, Marlon Giovanni Mejía.