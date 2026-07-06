Pobladores protestan en El Progreso contra aumento a la tasa vehicular

Yoro, Honduras

Taxistas, transportistas y distintas organizaciones de la sociedad civil realizan una manifestación en el puente La Democracia, en El Progreso, Yoro, contra el aumento a la tasa vehicular aprobada por la Corporación Municipal. Hasta el momento, todo se desarrolla de forma pacífica.

Un comité de la Policía Nacional camina junto a los taxistas para que la marcha pacífica siga su curso y no se produzcan los conflictos ocurridos el pasado viernes tres de julio. Sin embargo, las principales vías que comunican a El Progreso con San Pedro Sula y Tela (Atlántida) permanecen bloqueadas este lunes.

Según los manifestantes, el ajuste a la tasa municipal representa un incremento de hasta un 300 %, porcentaje que consideran desproporcionado. Además, sostienen que el aumento no está acompañado de mejoras visibles en la infraestructura ni en los servicios públicos que presta la municipalidad.

Por su parte, Alexander López, el edil de esa ciudad, afirmó que existirá un diálogo y anunció que este mismo día iniciará acercamientos con diversos sectores, incluyendo a los representantes del transporte.