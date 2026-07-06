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Roberto Lagos: "El acuerdo con el FMI estaba en el suelo, literalmente caído"

El presidente del Banco Central sostiene que el programa con el Fondo Monetario Internacional brinda credibilidad y confianza a Honduras, así como la fluidez de recursos

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 06:58 -
  • Luis Rodríguez
Roberto Lagos: El acuerdo con el FMI estaba en el suelo, literalmente caído

Roberto Lagos destaca los avances que el Gobierno ha tenido en el cumplimiento de la cuarta y quinta revisión del acuerdo.
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno avanza sobre el último tramo del acuerdo que Honduras tiene vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde septiembre de 2023.

La administración del presidente Nasry Asfura (2026-2030) envió una carta de intenciones a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que es el primer paso para negociar un nuevo acuerdo. Hasta el momento no se ha revelado si un nuevo acuerdo sería por 18 o 36 meses.

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LA PRENSA conversó con Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y gobernador ante el Fondo Monetario, sobre la relación con el FMI. El programa vigente es por tres años, con asistencia financiera por 822 millones de dólares, de los que se han desembolsado $725 millones.

¿Qué se espera en la relación del gobierno con el FMI? ¿Se negociará un nuevo acuerdo?

Se tendrá que tomar una decisión política, si se termina el programa vigente y se hace la última evaluación, o se tiene un programa nuevo. Estamos analizando todavía, vamos a seguir evaluando; si cumplimos el acuerdo, será un resultado de nuestra administración y si decidimos hacer un nuevo programa, significa que contamos con la credibilidad.

¿Cuál es el estado de la relación encontrada entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional?

El acuerdo estaba trabado en la tercera revisión; la cuarta fue a un acuerdo técnico, pero nunca fue a directorio (del Fondo Monetario). El acuerdo estaba en el suelo, literalmente caído; es fácil firmarlo, lo difícil es cumplirlo. La instrucción del presidente Asfura fue cumplir con los compromisos; los problemas eran los mismos y lo que cambió fue la forma de resolverlos.

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Roberto Lagos

¿Cuáles eran los compromisos en el acuerdo 2023-2026 que el gobierno anterior no cumplió?

Había reformas claves que no se habían cumplido; en cinco meses logramos siete reformas estructurales; en el gobierno anterior se aprobaron cuatro, que en total suman 11 de 17 reformas, por ejemplo los pagos a los generadores de energía y la aprobación de la Ley de Beneficiario Final.

¿Cómo percibe el Fondo Monetario el compromiso del gobierno de Honduras?

El FMI nos ha brindado flexibilidad para tomar una decisión sobre el acuerdo; ellos han visto que hemos trabajado duro, hemos cumplido y, cuando se genera credibilidad y confianza, se gana el derecho de tomar esas decisiones. Además, los avances con el Fondo Monetario tienen impacto en la calificación riesgo país (1.64 puntos) y es el más bajo en los últimos 15 años.

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¿Qué opina el Gabinete Económico sobre la relación con el FMI?

El acompañamiento del Fondo Monetario es clave para Honduras; el acompañamiento es el marco bajo el cual los recursos de la cooperación fluyen.

El acuerdo con el FMI no es el programa del Fondo Monetario, es el programa del gobierno de Honduras, el cual es acompañado por el Fondo; lo que queremos es contar con el acompañamiento del Fondo Monetario porque nos brinda credibilidad y confianza hacia afuera de que estamos haciendo las cosas de forma correcta.

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Redacción web
Luis Rodríguez

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