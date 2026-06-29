FMI aprueba $242 millones para Honduras y pide acelerar reforma energética

Tegucigalpa, Honduras

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la cuarta y quinta revisión del programa económico suscrito con Honduras, lo que habilita un nuevo desembolso de aproximadamente 242 millones de dólares para el país. La aprobación se produjo 49 días después de que las autoridades hondureñas y el personal técnico del organismo alcanzaran un acuerdo a nivel técnico sobre las políticas y reformas evaluadas en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SAC), ambos convenidos por un período de 36 meses. Con este nuevo desembolso, los recursos entregados a Honduras bajo el programa ascienden a unos 725 millones de dólares.

El acuerdo total con el FMI ronda los 847 millones de dólares, por lo que quedaría pendiente un último tramo cercano a 122 millones, sujeto a la sexta y última revisión del programa. El organismo destacó que el desempeño del programa fue favorable durante la cuarta y quinta revisión. Según el FMI, Honduras cumplió las metas cuantitativas correspondientes a junio de 2025 y la mayoría de los objetivos evaluados al cierre de ese año. No obstante, el Fondo señaló que no se cumplió el criterio de desempeño de diciembre de 2025 relacionado con el stock de atrasos domésticos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Ante esa situación, el Directorio Ejecutivo aprobó una dispensa solicitada por las autoridades hondureñas, con base en acciones correctivas presentadas para atender el incumplimiento.

El FMI advirtió que la situación del sector eléctrico sigue siendo uno de los principales riesgos fiscales para el país. En ese sentido, subrayó que es fundamental reimpulsar las reformas energéticas, reducir las pérdidas de electricidad y atender los atrasos financieros de la estatal eléctrica para fortalecer su posición financiera. “Es fundamental reimpulsar las reformas en el sector energético para limitar los riesgos fiscales y respaldar el crecimiento económico a mediano plazo. Es necesario redoblar esfuerzos para reducir las pérdidas de electricidad y abordar los atrasos con el fin de fortalecer la posición financiera de la empresa estatal de electricidad”, indicó el organismo.