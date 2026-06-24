Directorio del FMI aprobará el lunes revisiones del acuerdo

Honduras

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará este lunes en Washington, Estados Unidos, la cuarta y quinta revisión del acuerdo vigente con Honduras.

La misión técnica del FMI que estuvo en Honduras en mayo pasado ya elaboró el informe de las dos revisiones para que la gerencia de ese organismo financiero lo envíe al directorio ejecutivo.

La aprobación de la cuarta y quinta revisión dará acceso a 245 millones de dólares, equivalente a dos cuotas, las que serán usadas por la administración del presidente Nasry Asfura como apoyo presupuestario para el ejercicio 2026.

El acuerdo 2023-2026 firmado con el Fondo Monetario está sujeto a seis revisiones semestrales y un acompañamiento de 822 millones de dólares condicionado a la aprobación de las evaluaciones programas por las partes