Génesis fue localizada por Interpol después de 20 días desaparecida

San Pedro Sula, Honduras

Tras permanecer 20 días desaparecida, Génesis María Ortiz Ramírez, de 11 años, fue localizada sana y salva por Interpol, poniendo fin a la angustia que durante casi tres semanas vivió su familia en San Pedro Sula.

La menor había sido vista por última vez la mañana del 22 de julio, cuando salió al patio de su vivienda en la colonia Nuevos Horizontes para bañarse antes de prepararse para asistir a la escuela junto con sus dos hermanos.

Desde ese momento, sus familiares desconocían su paradero y comenzaron una búsqueda con apoyo de las autoridades para establecer qué había ocurrido con la niña.

Durante los días de incertidumbre, el caso generó preocupación entre familiares y habitantes del sector, mientras los investigadores realizaban distintas diligencias para encontrarla.

La familia había denunciado haber recibido llamadas de personas desconocidas que exigían dinero a cambio de la supuesta liberación de Génesis.

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En una de esas comunicaciones solicitaron 50,000 pesos mexicanos y aseguraron que la niña se encontraba en México. Posteriormente, otra persona exigió 11,500 lempiras.

Sin embargo, las autoridades habían informado que no existían elementos que confirmaran un secuestro y advirtieron que personas inescrupulosas podrían estar aprovechándose de la situación para intentar estafar a los familiares.