Matan a padre e hijo y una mujer resulta herida dentro de su vivienda en Campamento, Olancho

Campamento, Honduras

Un ataque armado ocurrido este domingo 9 de agosto dejó como saldo la muerte de un hombre y su hijo, quienes fueron encontrados sin vida en el interior de su casa, situada en la comunidad de Piedras Amarillas, en el municipio de Campamento, Olancho.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Germán Alonzo Torres, de 64 años, y Jerson Uriel Alonzo Juárez, de 33. Ambos fueron hallados muertos en el corredor de la vivienda, donde habrían sido sorprendidos por individuos armados que les dispararon.

Durante el ataque, una mujer también sufrió heridas de consideración y tuvo que ser llevada de inmediato al Hospital San Francisco de Juticalpa para recibir atención médica. Su estado de salud es delicado y permanece bajo vigilancia de los médicos.