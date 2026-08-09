Matan a padre e hijo y una mujer resulta herida dentro de su vivienda en Campamento, Olancho

Un ataque armado ocurrido este domingo 9 de agosto dejó como saldo la muerte de un hombre y su hijo, quienes fueron encontrados sin vida en el interior de su casa, situada en la comunidad de Piedras Amarillas, en el municipio de Campamento, Olancho.
Las autoridades identificaron a los fallecidos como Germán Alonzo Torres, de 64 años, y Jerson Uriel Alonzo Juárez, de 33. Ambos fueron hallados muertos en el corredor de la vivienda, donde habrían sido sorprendidos por individuos armados que les dispararon.
Durante el ataque, una mujer también sufrió heridas de consideración y tuvo que ser llevada de inmediato al Hospital San Francisco de Juticalpa para recibir atención médica. Su estado de salud es delicado y permanece bajo vigilancia de los médicos.
De forma preliminar, trascendió que la sobreviviente sería esposa de Germán Alonzo y madre de Jerson Alonzo.
Luego de conocerse el crimen, elementos de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones correspondientes. Los agentes trabajan en la recolección de indicios que ayuden a reconstruir la forma en que ocurrieron los hechos.
Por ahora, no se ha determinado qué habría motivado el ataque ni existen detalles oficiales sobre quiénes estarían detrás del doble homicidio.
De acuerdo con información preliminar, allegados a los fallecidos consideran que el hecho podría estar vinculado a algún conflicto previo con habitantes de la zona.
No obstante, esta posibilidad aún forma parte de las líneas que deberán ser verificadas por los investigadores, quienes continúan recabando información para determinar el verdadero motivo del ataque.