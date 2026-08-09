Ultiman a balazos a un hombre en la aldea La Ceibita, Omoa, Cortés

Un hombre identificado preliminarmente como Matías, residente de la comunidad, fue asesinado en la aldea La Ceibita, Cuyamel, municipio de Omoa, Cortés.
De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada con un arma de fuego y encontrada sin vida en el lugar, luego de recibir múltiples disparos.
Tras conocer el hecho, las autoridades se movilizaron hasta la zona para realizar el procedimiento correspondiente y acordonar el área donde ocurrió el crimen.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizará el levantamiento del cuerpo, conforme al procedimiento establecido, para su traslado y las diligencias correspondientes.
Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho y trabajan para determinar el móvil del crimen y establecer la identidad de los responsables.