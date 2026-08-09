Ultiman a balazos a un hombre en la aldea La Ceibita, Omoa, Cortés

Omoa, Honduras

Un hombre identificado preliminarmente como Matías, residente de la comunidad, fue asesinado en la aldea La Ceibita, Cuyamel, municipio de Omoa, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue atacada con un arma de fuego y encontrada sin vida en el lugar, luego de recibir múltiples disparos.

Tras conocer el hecho, las autoridades se movilizaron hasta la zona para realizar el procedimiento correspondiente y acordonar el área donde ocurrió el crimen.