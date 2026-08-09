Ultiman a balazos a una mujer en Copán Ruinas

Copán Ruinas, Honduras

Una mujer identificada como Sandra Carolina Espinosa Hernández, de aproximadamente 32 años, perdió la vida durante la madrugada de este domingo tras recibir un impacto de arma de fuego mientras departía con un amigo en el barrio San Pedrito Arriba, en Copán Ruinas, Copán.

Según vecinos del sector, Espinosa vivía sola y alquilaba un apartamento ubicado en la segunda planta de una vivienda de la zona.

De acuerdo con declaraciones de un tío de la víctima, Sandra Carolina Espinosa Hernández deja dos hijos adolescentes, quienes residen en México.