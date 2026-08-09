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Ultiman a balazos a una mujer en Copán Ruinas

Sandra Carolina Espinosa Hernández, fue ultimada a balazos durante la madrugada de este domingo mientras estaba con un amigo en el barrio San Pedrito Arriba, en Copán Ruinas, Copán

Ultiman a balazos a una mujer en Copán Ruinas

La víctima fue identificada como Sandra Carolina Espinosa Hernández, de aproximadamente 32 años.

 Foto: Redes sociales
Copán Ruinas, Honduras

Una mujer identificada como Sandra Carolina Espinosa Hernández, de aproximadamente 32 años, perdió la vida durante la madrugada de este domingo tras recibir un impacto de arma de fuego mientras departía con un amigo en el barrio San Pedrito Arriba, en Copán Ruinas, Copán.

Según vecinos del sector, Espinosa vivía sola y alquilaba un apartamento ubicado en la segunda planta de una vivienda de la zona.

De acuerdo con declaraciones de un tío de la víctima, Sandra Carolina Espinosa Hernández deja dos hijos adolescentes, quienes residen en México.

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Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los responsables del hecho. Las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer.

El caso se suma a las muertes violentas de mujeres registradas en el país. Sin embargo, la clasificación del hecho como femicidio deberá ser determinada por las autoridades competentes conforme avance la investigación.

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Redacción La Prensa
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