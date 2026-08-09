Hallan a una mujer sin vida dentro de una vivienda en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

Una mujer fue hallada sin vida en el interior de una casa, en la colonia Buen Samaritano, cerca del kilómetro 7 de la carretera que conecta Tegucigalpa con el departamento de Olancho.

La identidad de la fallecida fue establecida inicialmente como Ana Lagos, de 46 años, según información proporcionada por las autoridades.

La situación fue reportada por habitantes de la zona, quienes solicitaron asistencia de emergencia. Minutos después, las autoridades se presentaron en el lugar para constatar el incidente.