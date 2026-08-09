Hallan a una mujer sin vida dentro de una vivienda en Tegucigalpa

Una mujer fue hallada sin vida en el interior de una casa, en la colonia Buen Samaritano, cerca del kilómetro 7 de la carretera que conecta Tegucigalpa con el departamento de Olancho.
La identidad de la fallecida fue establecida inicialmente como Ana Lagos, de 46 años, según información proporcionada por las autoridades.
La situación fue reportada por habitantes de la zona, quienes solicitaron asistencia de emergencia. Minutos después, las autoridades se presentaron en el lugar para constatar el incidente.
El hecho fue reportado en el interior de una vivienda de madera. Tras conocer lo sucedido, elementos de la Policía llegaron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad, con el propósito de evitar la alteración del lugar mientras se realizaban las primeras diligencias investigativas.
El caso permanece bajo investigación para esclarecer qué ocurrió y establecer si hubo participación de otras personas.
Por ahora, las autoridades no han determinado de manera oficial las causas del deceso ni informado sobre la captura de algún sospechoso relacionado con el hecho.