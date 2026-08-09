Video del momento de la balacera entre policías y civil en Olancho: “Mataron a mi hijo”

Juticalpa, Olancho

Un video captó el momento de la balacera registrada en la aldea El Tigre, valle de Lepaguare, Juticalpa, Olancho, donde un policía y un civil murieron durante un enfrentamiento armado.

En las imágenes se observa a varios elementos policiales llegar hasta una vivienda del sector para realizar un operativo y buscar a una persona.

Los agentes le ordenaron al hombre que bajara el arma, pero, según se observa en la grabación, este no habría obedecido la instrucción.

Segundos después comenzó el intercambio de disparos entre los policías y el civil que se encontraba dentro de la vivienda.

La balacera se prolongó por más de dos minutos y provocó momentos de pánico entre los pobladores que se encontraban cerca del lugar.

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En medio de las detonaciones también se escuchan los gritos desesperados de una mujer que expresó: “Mataron a mi hijo”.

Tras el enfrentamiento murieron el agente policial Luis Humberto Licona y el civil Cristofer Colindres, quien, según reportes de medios locales, era jornalero.

Medios locales también informaron sobre varias personas heridas, aunque hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud. Las autoridades investigan las circunstancias del enfrentamiento y esperan esclarecer lo ocurrido.