Video del momento en que sicario le dispara a Karen y Andrés dentro de un bar

Las cámaras de videovigilancia de un establecimiento comercial captaron el momento en que un sicario asesinó a balazos a Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García durante un ataque ocurrido el sábado 1 de agosto en el centro de Fusagasugá, Colombia. Las autoridades informaron posteriormente la captura del presunto responsable.
El video, que ahora forma parte de la investigación, muestra cómo un hombre con el rostro cubierto por un casco de motocicleta ingresa al negocio y se dirige directamente hacia el grupo donde se encontraban las víctimas antes de dispararles en repetidas ocasiones.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos y los testimonios recopilados por las autoridades, Karen Vanessa Saldarriaga intentó proteger a Andrés Felipe González al interponerse frente al atacante. Sin embargo, ambos recibieron impactos de bala que les causaron la muerte en el lugar.
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad son analizadas por la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación como una de las principales evidencias para esclarecer el doble homicidio.
Tras el crimen, las autoridades avanzaron en las investigaciones hasta lograr la captura del presunto sicario, quien ahora deberá responder ante la justicia por su supuesta participación en el ataque.
El doble homicidio causó conmoción en Fusagasugá, especialmente porque Karen Vanessa Saldarriaga era madre de un niño de seis años, quien quedó en la orfandad tras el violento hecho.
Aunque el presunto autor material ya fue detenido, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el móvil del crimen y determinar si hubo otras personas involucradas en la planificación o ejecución del atentado.