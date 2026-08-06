Video del momento en que sicario le dispara a Karen y Andrés dentro de un bar

Fusagasugá, Colombia

Las cámaras de videovigilancia de un establecimiento comercial captaron el momento en que un sicario asesinó a balazos a Andrés Felipe González Rodríguez y Karen Vanessa Saldarriaga García durante un ataque ocurrido el sábado 1 de agosto en el centro de Fusagasugá, Colombia. Las autoridades informaron posteriormente la captura del presunto responsable.

El video, que ahora forma parte de la investigación, muestra cómo un hombre con el rostro cubierto por un casco de motocicleta ingresa al negocio y se dirige directamente hacia el grupo donde se encontraban las víctimas antes de dispararles en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos y los testimonios recopilados por las autoridades, Karen Vanessa Saldarriaga intentó proteger a Andrés Felipe González al interponerse frente al atacante. Sin embargo, ambos recibieron impactos de bala que les causaron la muerte en el lugar.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad son analizadas por la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación como una de las principales evidencias para esclarecer el doble homicidio.