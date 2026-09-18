Platense vs UPN, EN VIVO hoy ver transmisión Liga Nacional de Honduras

Puerto Cortés, Honduras.

Los Lobos de la UPNFM han tomado la delantera en el marcador 0-2 contra el Platense en el partido que abre la actividad de la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

A los 23 minutos golpeó el equipo universitario luego de un centro de Omar Elvir entrando al área por el costado izquierdo y el delantero Daniel Carter Bodden apareció cabeceando para vencer a Manuel Loaiza.

Aumentó la ventaja el conjunto de Salomón Nazar en el 34 con un tremendo golazo de Samuel Elvir. Recibió el pase de Bodden y desde el borde del área soltó un derechazo imposible para Loaiza.