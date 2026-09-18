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Platense vs UPN, EN VIVO hoy ver transmisión Liga Nacional de Honduras

La UPN está venciendo por 0-2 al Platense con goles de Carter Bodden y Samuel Elvir.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 14:52 -
  • Redacción La Prensa
Platense vs UPN, EN VIVO hoy ver transmisión Liga Nacional de Honduras

Daniel Carter Bodden celebrando su gol que adelantó a la UPN contra el Platense.

 FOTO: Neptalí Romero
Puerto Cortés, Honduras.

Los Lobos de la UPNFM han tomado la delantera en el marcador 0-2 contra el Platense en el partido que abre la actividad de la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Excélsior de Puerto Cortés.

A los 23 minutos golpeó el equipo universitario luego de un centro de Omar Elvir entrando al área por el costado izquierdo y el delantero Daniel Carter Bodden apareció cabeceando para vencer a Manuel Loaiza.

Aumentó la ventaja el conjunto de Salomón Nazar en el 34 con un tremendo golazo de Samuel Elvir. Recibió el pase de Bodden y desde el borde del área soltó un derechazo imposible para Loaiza.

El 'Tiburón' se ubica en la décima posición de la tabla con 5 puntos, buscando aprovechar su localía tras rescatar un empate 2-2 ante Estrella Roja en la jornada anterior

La UPN, por su parte, se posiciona en la novena casilla también con 5 unidades (mejor diferencia de goles), llegando motivado tras vencer 1-0 al Choloma.

El encuentro, que promete ser muy cerrado debido al rendimiento parejo de ambos clubes en la actualidad, arranca desde las 3:00 PM y se podrá ver por la señal de Deportes TVC.

ALINEACIONES TITULARES:

PLATENSE: 28. Manuel Loaiza; 2. Guillermo Amarilla, 6. Jeferson Castillo, 3. Elías García, 21. Brandon Santos, 14. Eduardo Urbina, 23. Manuel Salinas, 57. Yeison Arzu, 22. Cristian Gutiérrez, 12. Georgie Welcome y 34. Yeison Arriola.

LOBOS UPNFM: 12. Alex Güity, 20. Eliu López, 2. Dayron Suazo, 5. Aarón Zúñiga, 15. Julián Glavocic, 24. Omar Elvir, 11. Samuel Elvir, 3. Jeremy Rodas, 10. Yefferson Hinestroza y 16. Daniel Carter Bodden.

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