Video del momento en que roban moto a joven en barrio Cabañas de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El robo de una motocicleta quedó registrado por cámaras de videovigilancia la noche del 13 de julio en la 12 calle del barrio Cabañas de San Pedro Sula, Cortés.

En las imágenes se observa cómo dos hombres armados interceptan a varios jóvenes y despojan a uno de ellos de su vehículo, además de otras pertenencias.

Según el video, el hecho ocurrió a las 9:33 de la noche cuando un joven se encontraba en la acera junto a otras dos personas. La víctima estaba cerca de una motocicleta marca Pulsar NS200 mientras conversaba con sus acompañantes.

Las imágenes muestran que, de manera repentina, una camioneta negra tipo Ford Escape se estaciona junto al grupo de jóvenes.

Segundos después, dos hombres se bajan del vehículo y se dirigen directamente hacia ellos. Uno de los sospechosos saca un arma de fuego y apunta a los jóvenes para impedir cualquier intento de resistencia o huida.

Mientras tanto, el segundo individuo se acerca a la motocicleta y toma el control del vehículo.

La grabación evidencia el momento de tensión que vivieron las víctimas, quienes permanecen inmóviles ante las amenazas de los delincuentes. Además de la motocicleta, los asaltantes también despojaron al propietario de una mochila y de su casco protector.

Tras cometer el robo, los sospechosos abandonaron rápidamente el lugar, llevándose la motocicleta y las demás pertenencias de la víctima.

La secuencia ocurrió en cuestión de segundos y quedó captada con claridad por las cámaras instaladas en la zona.

El video comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la inseguridad y la facilidad con la que los delincuentes actuaron en plena vía pública.