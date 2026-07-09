Video del momento en que sicario dispara a Wendy en restaurante de comida china

El Progreso, Guatemala

Las cámaras de seguridad de un restaurante de comida china captaron los últimos momentos con vida de Wendy Yulisa Lemus, una joven de 21 años asesinada a balazos mientras trabajaba en Sanarate, El Progreso.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles 8 de julio dentro del establecimiento La Nueva China, ubicado frente al Mercado Municipal de Sanarate, una zona comercial del municipio. Según las imágenes de vigilancia, un hombre ingresó al negocio, se acercó hasta donde se encontraba la joven y le disparó en varias ocasiones antes de escapar del lugar. El ataque generó alarma entre comerciantes y personas que transitaban por los alrededores del mercado, quienes alertaron a los cuerpos de emergencia al escuchar las detonaciones.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la Estación 111 llegaron hasta el restaurante para brindarle asistencia, pero confirmaron que Wendy Yulisa ya no presentaba signos vitales. La víctima, residente del barrio El Cielito de Sanarate, fue identificada por sus familiares, quienes llegaron al lugar tras conocer la noticia y protagonizaron escenas de dolor. Agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público procesaron la escena del crimen y recopilaron evidencias para avanzar en la investigación. Los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento como una de las principales pruebas para identificar al responsable del ataque armado.