"Cállate la jeta": maestra cachetea a alumna de escuela de Morazán, Yoro

Morazán, Yoro

Una maestra del Centro de Educación Básica República de Cuba, ubicado en la comunidad de Nueva Esperanza, Morazán, Yoro, ha sido objeto de denuncias por parte de padres de familia luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que presuntamente agrede verbalmente a una alumna.

En la grabación, que fue realizada por otro estudiante, se escucha a la docente utilizando expresiones ofensivas y un tono alterado durante una discusión con una menor dentro del centro educativo.

Entre las frases captadas en el video figuran expresiones como: “¿Por qué me contestas a mí?”, “¡Cállate la jeta!” y “Con tu papá me gustaría hablar”, mientras la estudiante responde a algunos de los señalamientos.

En el video se ve que la maestra cachetea a la alumna.

"¿Por qué me contestas a mí? ¿Eso te han enseñado en casa? ¡Cállate la jeta!", se escucha en el video.

La grabación también muestra un ambiente de tensión en el aula, donde la discusión escala entre la docente y la alumna ante la presencia de otros estudiantes.

De acuerdo con denuncias realizadas por padres de familia, la menor habría sido víctima de maltrato verbal y físico por parte de la maestra, situación que ha generado preocupación entre la comunidad educativa.

Los denunciantes aseguran que el video fue grabado por otro alumno que también habría sido afectado por el comportamiento de la docente, aunque estos señalamientos deberán ser verificados por las autoridades correspondientes.

Tras difundirse en redes sociales, las imágenes provocaron numerosas reacciones de ciudadanos que solicitaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió algún tipo de abuso contra los estudiantes.

Hasta el momento, las autoridades educativas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni se conoce la versión de la docente señalada en la grabación.

Padres de familia pidieron la intervención de la Dirección Departamental de Educación de Yoro para que se investiguen los hechos y se garantice la protección de los alumnos.