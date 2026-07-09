Avanza investigación para ubicar al sospechoso de matar a motociclista en la Felipe Zelaya

Las investigaciones por la muerte del motociclista Mario José Valladares Servellón continúan este jueves en desarrollo, mientras las autoridades policiales avanzan en la identificación y ubicación del presunto responsable del ataque ocurrido en la colonia Felipe Zelaya, en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los equipos de investigación mantienen el seguimiento del caso mediante el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias que permitan establecer la ruta de escape del sospechoso.
Según los datos preliminares, las pesquisas han permitido obtener indicios sobre el carro que habría estado involucrado en el hecho, por lo que no se descarta que en las próximas horas se logre localizar al conductor señalado.
El crimen ocurrió ayer luego de una discusión que, según testigos, se originó tras un accidente de tránsito entre la víctima y el ocupante del carro.
Las versiones preliminares indican que, en medio del altercado, el presunto agresor sacó un arma de fuego y disparó contra el motociclista antes de darse a la fuga.
Mario José Valladares Servellón, de 23 años, fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas, donde falleció minutos después de haber ingresado debido a la gravedad de las heridas.
Desde que se reportó el hecho, agentes policiales iniciaron la recolección de evidencias en la escena y revisan grabaciones de videovigilancia para reconstruir lo ocurrido e identificar plenamente al responsable.
Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la identidad del sospechos, debido a que las investigaciones permanecen en curso.