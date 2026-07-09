Avanza investigación para ubicar al sospechoso de matar a motociclista en la Felipe Zelaya

Cortés, Honduras.

Las investigaciones por la muerte del motociclista Mario José Valladares Servellón continúan este jueves en desarrollo, mientras las autoridades policiales avanzan en la identificación y ubicación del presunto responsable del ataque ocurrido en la colonia Felipe Zelaya, en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los equipos de investigación mantienen el seguimiento del caso mediante el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias que permitan establecer la ruta de escape del sospechoso.

Según los datos preliminares, las pesquisas han permitido obtener indicios sobre el carro que habría estado involucrado en el hecho, por lo que no se descarta que en las próximas horas se logre localizar al conductor señalado.