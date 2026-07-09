No hay registro de que Antonio Rivera dijera que el aumento de la energía no le afecta a los pobres

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, una supuesta declaración sobre el aumento en los precios de la energía eléctrica.
Según la publicación, el congresista afirmó que el incremento no afecta a las personas pobres porque “cocinan con leña y jalan todo en burros”.
Sin embargo, esta versión es falsa. No existen registros públicos, entrevistas, videos, comunicados ni publicaciones confiables que evidencien que Antonio Rivera Callejas haya pronunciado esa declaración.
“Toño Rivera soltó la bomba: dijo que **los pobres no sienten el aumento a la gasolina ni a la luz** porque cocinan con leña y jalan todo en burros”, dice literalmente la descripción de una entrada difundida en Facebook desde el 8 de julio de 2026.
La desinformación circula luego de que entrara en vigor, el 1 de julio de 2026, el nuevo pliego tarifario aprobado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para el tercer trimestre del año.
Según informó LA PRENSA, el ajuste incrementa en 12.48% la tarifa de la energía eléctrica, equivalente a 66 centavos por kilovatio hora (kWh), por lo que el precio promedio pasa de 5.32 a 5.98 lempiras por kWh durante julio, agosto y septiembre.
De acuerdo con la CREE, el aumento responde principalmente al incremento sostenido en la demanda nacional de electricidad, lo que obliga a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a adquirir una mayor cantidad de energía térmica, cuyo costo es superior al de otras fuentes de generación.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Antonio Rivera + tarifa eléctrica + 2026 + no afecta a los pobres” no localizó registros en medios de comunicación o información confiable que documente la supuesta declaración.
Asimismo, se revisaron las redes sociales de Rivera en Facebook, X e Instagram, sin encontrar publicaciones. videos o comunicados en los que el diputado haya expresado que el aumento de energía no afecta a la población de escasos recursos como señala la publicación viral.
En conclusión, es falso que Antonio Rivera haya afirmado que el incremento en la tarifa eléctrica no afecta a las personas pobres.