No hay registro de que Antonio Rivera dijera que el aumento de la energía no le afecta a los pobres

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, una supuesta declaración sobre el aumento en los precios de la energía eléctrica.

Según la publicación, el congresista afirmó que el incremento no afecta a las personas pobres porque “cocinan con leña y jalan todo en burros”.

Sin embargo, esta versión es falsa. No existen registros públicos, entrevistas, videos, comunicados ni publicaciones confiables que evidencien que Antonio Rivera Callejas haya pronunciado esa declaración.

“Toño Rivera soltó la bomba: dijo que **los pobres no sienten el aumento a la gasolina ni a la luz** porque cocinan con leña y jalan todo en burros”, dice literalmente la descripción de una entrada difundida en Facebook desde el 8 de julio de 2026.