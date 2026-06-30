Tarifa eléctrica sube 12.48% en Honduras y golpea a más de 2 millones de usuarios

San Pedro Sula, Honduras

Un impacto directo en las finanzas de los hondureños tendrá el nuevo ajuste a la tarifa eléctrica para más de 2.1 millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

A partir de hoy, el costo de la energía aumenta en 12.48% al entrar en vigencia el nuevo pliego tarifario correspondiente al período de julio, agosto y septiembre de 2026.

El porcentaje determinado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) equivale a 66 centavos, mientras que el valor promedio del kilovatio hora (kWh) consumido durante el tercer trimestre por los abonados de la estatal es de 5.98 lempiras.

Desde inicios de este año, la tarifa eléctrica se ha mantenido en ascenso. Para el primer trimestre se aplicó un ajuste del 4.11%, equivalente a 19 centavos, mientras que para el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio se registró una variación de 51 centavos.

El alza acumulada de la tarifa eléctrica alcanzó 24.32% en 2026, lo que representa 1.17 lempiras hasta finales de septiembre, al pasar de 4.81 a 5.98 lempiras. El incremento tarifario en vigor es similar al aplicado en el tercer trimestre de 2024, cuando fue de 15.23%.

Niveles

“El sistema registró de forma constante niveles altos de demanda y, por consiguiente, un mayor requerimiento de generación de energía térmica a precios altos, lo que incrementó las compras de potencia y energía por parte de la estatal eléctrica para abastecer el consumo nacional”, subraya el comunicado oficial.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), exhortó a que “hacemos la petición a Nasry Asfura que cualquier devolución que saque la CREE se aplique diferenciado porque este aumento golpeará fuertemente el bolsillo de los hondureños”.

Otro que coincide con esta postura es el experto en materia energética Dante Mossi, quien consideró que el órgano desconcentrado puede aminorar el impacto del ajuste tarifario.

“Previendo que hay precios hacia la baja (del petróleo), la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica puede suavizar el ajuste, no subiéndolo todo”, indicó.

La Cree informó en un comunicado que el ajuste se debe casi en su totalidad al aumento en los costos de los combustibles y, en menor grado, a la devaluación de la moneda durante el trimestre anterior (marzo-mayo).

El precio real promedio del diesel se ubicó 74.2% por encima de lo previsto, mientras el búnker: El precio real promedio fue 51.9% superior a lo estimado. Además, “en el mismo periodo (marzo-mayo), el lempira se depreció en 0.41%, incrementando los costos de compra de los carburantes”.

La Cree informó que la diferencia entre lo previsto y lo real de estos factores representa un incremento de 113 millones de dólares adicionales para la Enee, a ser recuperados vía tarifa”.