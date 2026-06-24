¿De cuánto será el aumento a la tarifa de energía para el tercer trimestre?

Honduras

El efecto de los históricos precios del petróleo se verá reflejado en el costo de la energía durante julio, agosto y septiembre de 2026.

Para el tercer trimestre de este año, el ajuste a la tarifa eléctrica oscilaría entre 10% y 15%, coincidieron analistas consultados por LA PRENSA.

Autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunciarán el próximo martes el nuevo pliego tarifario que tendrá un impacto directo en más de 2.1 millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

El experto en temas energéticos, Dante Mossi, mencionó que “Honduras consume más o menos el 40% de su energía generada por carburantes, la parte barata es el búnker y en estos tres meses que han pasado hemos tenido precios 40% y 50% arriba de su costo normal, pero el aumento (a la tarifa eléctrica) va a ser significativo”.

“Se estima que puede ser de 10% al 15% el ajuste, aunque previendo que hay precios hacia la baja la CREE puede suavizar el ajuste”, destacó.

Para el segundo trimestre de 2026 se autorizó un incremento del 10.49% a la tarifa eléctrica, representando una variación de 51 centavos, por lo que el valor promedio del kilovatio hora (kVh) pasó a 5.32 lempiras. Mientras que el alza acumulada al pliego tarifario hasta mitad de 2026 ascendió a 14.6%, equivalente a 70 centavos.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, aseguró que “este siguiente trimestre va a ser uno de los impactos más grandes en el ajuste a la tarifa porque la demanda después del 12 de marzo incrementó, también la temperatura y el ingreso de potencia diésel de arrendamiento que es la más cara entró toda al sistema”.

De más del 10% sería el aumento al servicio que brinda la estatal eléctrica, consideró. En valor nominal este ajuste podría alcanzar 77 centavos de lempira el kilovatio, siendo una de las subidas más significativas comparado al alza aplicada al tercer trimestre de 2024 que fue de 15.23%