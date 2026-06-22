Precio del dólar en Honduras: lunes 22 de junio

Cortés, Honduras.

La diferencia entre ambos valores responde a la dinámica habitual del sistema financiero. El precio de compra corresponde al monto que bancos y casas de cambio pagan a personas y empresas que venden dólares, mientras que el precio de venta representa el costo que deben asumir quienes necesitan adquirir la moneda extranjera para viajes, importaciones, pagos internacionales u otras operaciones.

De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), el tipo de cambio de referencia se ubicó en L26.7135 para la compra y L26.8471 para la venta , reflejando una nueva depreciación gradual de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense.

El dólar estadounidense volvió a registrar un incremento frente al lempira este lunes 22 de junio , manteniendo la tendencia alcista observada durante las últimas semanas en el mercado cambiario hondureño.

El BCH determina diariamente el tipo de cambio mediante el mecanismo de subasta de divisas, una herramienta diseñada para equilibrar la oferta y la demanda de dólares en el país y garantizar la estabilidad del mercado cambiario.

Especialistas señalan que la presión sobre el lempira está relacionada con diversos factores económicos, entre ellos el incremento de las importaciones, los compromisos de pago de deuda externa y la creciente demanda de divisas por parte de sectores productivos que requieren insumos provenientes del extranjero.

Aunque las remesas familiares continúan siendo una de las principales fuentes de ingreso de dólares para Honduras, el crecimiento de estos envíos no ha sido suficiente para compensar completamente la demanda de moneda extranjera.

En lo que va de junio, el dólar ha acumulado un aumento superior a dos centavos frente al lempira, una variación que, aunque gradual, refleja una presión sostenida sobre la moneda nacional.

Este comportamiento tiene un impacto directo en distintos sectores de la economía, especialmente en los costos de importación de combustibles, materias primas, equipos y productos terminados que ingresan al país.

Asimismo, los hondureños que realizan pagos en dólares o mantienen obligaciones financieras vinculadas a la moneda estadounidense pueden verse afectados por el encarecimiento progresivo del tipo de cambio.

Por otro lado, una depreciación moderada del lempira puede representar un beneficio para quienes reciben remesas desde el exterior, ya que cada dólar enviado se convierte en una mayor cantidad de moneda nacional.

Las autoridades monetarias han reiterado que el país mantiene un esquema de banda móvil cambiaria, mediante el cual el tipo de cambio se ajusta gradualmente según las condiciones del mercado.

Se espera que el BCH continúe con una intervención limitada en el mercado de divisas, permitiendo que el comportamiento de la oferta y la demanda siga marcando la evolución del precio del dólar durante los próximos meses.

Etiqueta de transparencia: Contenido elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisado por un periodista, con base en información oficial publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).