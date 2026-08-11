Nasser Hilsaca denunció trato inhumano antes de morir: ¿quién investiga su caso?

La Ceiba, Atlántida

Tras la muerte de Nasser Hilsaca el pasado sábado 8 de agosto en el Hospital General Atlántida de La Ceiba, Atlántida, ninguna autoridad ha iniciado de oficio una investigación sobre las denuncias de falta de atención que el paciente realizó antes de morir. Mientras la familia denuncia tratos inhumanos y abandono, instituciones gubernamentales justifican la falta de indagaciones penales y admiten las profundas carencias del centro hospitalario. La Fiscalía Regional de Derechos Humanos confirmó que no existe un expediente ni una investigación abierta sobre este deceso, bajo el argumento de que no se recibió una denuncia formal ni se practicó una autopsia al cuerpo de Hilsaca.

Juan José Arita, comisionado regional de los Derechos Humanos, señaló que el organismo ya monitoreaba la situación días antes del fallecimiento. "Estábamos viendo cómo planificábamos con el resto de las instituciones cómo se le ayudaba para su traslado a su casa y a diálisis. Tuvimos una reunión con personal del hospital dos días antes para conocer más sobre su caso", detalló Arita. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Denuncias de maltrato y suplicios en el hospital

La versión de las autoridades contrasta con los testimonios expuestos por Hilsaca y sus allegados. Nasser Hilsaca se encontraba alojado en una sala especial para hombres tras habérsele otorgado el alta médica. Sin embargo, su retorno a casa se vio imposibilitado por la falta de logística adecuada para movilizarlo debido a su condición de severa obesidad y su necesidad continua de diálisis. A pesar de contar con el alta formal, el estado de salud de Hilsaca era sumamente frágil y, según lo expresado por él y su familia, solicitaba ser reingresado para recibir atención hospitalaria inmediata. Un día antes de fallecer, expresó su malestar por el trato recibido: "Es inhumano lo que estamos viviendo, ¿adónde están los derechos humanos? Aquí me apagan el aire, me cierran la puerta; esa es una presión para que nos vayamos", denunció Hilsaca. Básima Hilsaca, hermana del fallecido, respaldó las acusaciones e indicó que el personal médico se negó a brindarle la asistencia que requería su hermano.

"Hemos pedido que ingresen a mi hermano porque está bastante mal y nos dicen que no, esto no puede ser", manifestó. Asimismo, la familiar denunció que la presión también se extendió hacia ella: "Hasta la cama donde yo dormía me la quitaron y me dejaron durmiendo en el suelo".

Carencias del centro asistencial y reacciones políticas