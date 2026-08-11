Gobierno y sector palmero buscan ampliar mercados para el aceite hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Nasry Asfura y representantes de productores e industriales de palma africana analizaron este martes medidas para fortalecer la competitividad del sector y facilitar el acceso del aceite hondureño a nuevos mercados internacionales. La reunión se desarrolló en Casa Presidencial y fue liderada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, con la participación de los secretarios de Trabajo, Fernando Puerto Castro, y de Derechos Humanos, Leda García Pagan, según informó Casa Presidencial. En el encuentro también participaron funcionarios del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y representantes del sector productor e industrial de palma africana.

De acuerdo con el comunicado de Casa Presidencial, las autoridades abordaron aspectos legales, sociales y ambientales relacionados con el desarrollo de esta actividad productiva y su proyección hacia mercados internacionales. Uno de los principales objetivos es fortalecer las condiciones para la apertura de nuevos destinos comerciales, especialmente en Europa, región que representa el principal mercado para el aceite de palma hondureño, con el 70 % de las exportaciones, según la información oficial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sector destaca resultados de la reunión

El presidente de la Federación Nacional de Protectores de Palma de Honduras (Fenapalma), Arnold Cruz, calificó el encuentro como positivo y destacó la disposición mostrada por el Gobierno. “Nos vamos muy satisfechos, principalmente por la apertura que ha abierto un nuevo horizonte para nuestras organizaciones. Creemos que vamos bien y que vamos a lograr los objetivos al ver la disponibilidad que el Gobierno ha establecido”, manifestó Cruz, según el comunicado. El dirigente agregó que la administración de Asfura ha mostrado disposición para atender asuntos relacionados con las áreas productiva, social y empresarial del sector palmero. Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Aceite de Palma, José de la Cruz Ruiz, explicó que durante la reunión se trataron diferentes asuntos vinculados con las exigencias de los mercados internacionales.